Uwaga, rusza Tydzień okazji w x-kom! Można kupić sprzęt nawet o prawie połowę taniej!

Czekasz na najlepsze okazje, by kupić potrzebny Ci sprzęt? W sklepie x-kom właśnie rozpoczyna się Tydzień okazji z rabatami sięgającymi aż 48%. Co więcej, taniej możesz kupić również telewizory, sprzęty marki Silver Monkey i wiele innych. To co, z której promocji skorzystasz najpierw?

Tydzień okazji w sklepie x-kom

Dobre okazje nie trwają wiecznie. W sklepie x-kom masz jednak aż, a może tylko tydzień na skorzystanie z najlepszych ofert podczas Tygodnia okazji. Produkty w tej promocji dobrano tak, by każdy znalazł coś dla siebie.

Tydzień okazji obejmuje m.in. karty graficzne, laptopy, drukarki, obudowy komputerowe, smartfony, monitory oraz wiele więcej. Rabaty są naprawdę atrakcyjne, ponieważ wynoszą nawet do 48% – z takiej promocji aż żal nie skorzystać!

Poniżej kilka przykładowych produktów, objętych promocją Tydzień okazji:

Zasady promocji Tydzień okazji

Aby skorzystać z promocji, przygotowanych w ramach akcji Tydzień okazji, wystarczy dodać do koszyka wybrany produkt objęty promocją, aktywować kod rabatowy: tydzien-okazji i dokończyć składanie zamówienia.

Oferta obowiązuje do 29.06.2021 roku lub do wcześniejszego wyczerpania limitu produktów i nie łączy się z innymi promocjami. Jedna osoba może zakupić tylko jedną sztukę każdego produktu promocyjnego.

Sprawdź pełną ofertę Tygodnia okazji sklepie w x-kom

Kup telewizor w super cenie i zyskaj 100 złotych dodatkowej zniżki

A może przy okazji Mistrzostw Europy UEFA EURO 2020 warto pomyśleć o wymianie telewizora i przeżywać sportowe emocje na nowym, dużym i lśniącym świeżutkimi pikselami ekranie? W promocji przygotowanej przez sklep x-kom możesz kupić telewizor lub soundbar w super cenie, a z kodem rabatowym zyskać jeszcze dodatkowe 100 złotych zniżki!

Oto kilka przykładowych modeli objętych promocją:

Zasady promocji na telewizory i soundbary

Aby skorzystać z promocji, wystarczy dodać do koszyka wybrany produkt nią objęty (link do wszystkich znajdziecie poniżej), aktywować kod rabatowy: telewizor i dokończyć składanie zamówienia.

Akcja obowiązuje do 30.06.2021 roku lub do wcześniejszego wyczerpania limitu produktów i nie łączy się z innymi promocjami. Jedna osoba może zakupić tylko jedną sztukę każdego produktu promocyjnego.

Sprawdź pełną ofertę promocyjną na telewizory

Wyprzedaż produktów marki Silver Monkey z rabatami do 50%

Kolejna promocja to letnia wyprzedaż produktów marki Silver Monkey. W ofercie znajdziecie m.in. fotele i biurka gamingowe. Poza tym oferta Silver Monkey obejmuje akcesoria GSM, akcesoria komputerowe oraz kable i przejściówki.

Poniżej znajdziecie kilka propozycji z tej oferty:

Zasady wyprzedaży produktów marki Silver Monkey

Aby kupić produkt marki Silver Monkey w obniżonej cenie (wszystkie objęte promocją znajdziecie na podlinkowanej poniżej stronie), wystarczy dodać go do koszyka, aktywować kod rabatowy: silver-monkey i dokończyć składanie zamówienia.

Wyprzedaż produktów marki Silver Monkey z rabatami do 50% obowiązuje od 21.06.2021 roku do 27.06.2021 roku lub do wcześniejszego wyczerpania limitu produktów i nie łączy się z innymi promocjami. Jedna osoba może zakupić tylko jedną sztukę każdego produktu promocyjnego.

Sprawdź pełną ofertę promocyjną na produkty marki Silver Monkey w sklepie x-kom

Powitanie lata w sklepie al.to

Sklep al.to hucznie świętuje powitanie lata. A wiecie, że to właśnie dziś, tj. 22 czerwca? Z tej okazji możecie skorzystać z rabatów wynoszących nawet do 76%. W przygotowanej przez sklep ofercie promocyjnej znajdziecie wiele zabawek dla dzieci w różnym wieku, a także sprzęty AGD oraz różne produkty do codziennego użytku.

Oto kilka ciekawych propozycji z oferty na powitanie lata w sklepie al.to:

Zasady promocji na powitanie lata w sklepie al.to

Aby skorzystać z promocji na powitanie lata w sklepie al.to, wystarczy dodać do koszyka wybrany produkt nią objęty, aktywować kod rabatowy: WITAMY-LATO i dokończyć składanie zamówienia.

Oferta obowiązuje do 27.06.2021 roku lub do wcześniejszego wyczerpania limitu produktów i nie łączy się z innymi promocjami. Jeden klient może kupić wiele produktów, ale tylko po jednej sztuce z danego modelu.

Sprawdź promocję sklepu al.to na powitanie lata

