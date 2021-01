Tydzień Apple w x-komie z rabatami sięgającymi 12 procent!

Promocje na sprzęty Apple nie zdarzają się zbyt często. Tym bardziej warto przyjrzeć się ofercie sklepu x-kom, który w ciągu najbliższego tygodnia będzie oferował zniżki na urządzenia spod znaku nadgryzionego jabłka. Oprócz tego wciąż trwa promocja 100×100.

Tydzień Apple w x-kom

Sprzęty marki Apple można teraz kupić nawet z 12-procentowym rabatem. Biorąc pod uwagę, że ich cena wyjściowa nigdy nie jest zbyt niska, to 12% obniżki pozwoli zaoszczędzić trochę grosza. W promocji znajdują się iPhone’y, MacBooki, Apple Watche, iPady i nie tylko. Poniżej kilka przykładowych, bardzo ciekawych propozycji z tej oferty:

Żeby skorzystać ze specjalnej oferty, dodajemy wybrany produkt do koszyka, a następnie wpisujemy w odpowiednie okno kod rabatowy: tydzien-apple i kończymy składanie zamówienia. Promocja obowiązuje do 2 lutego 2021 roku lub do wcześniejszego wyczerpania limitu produktów i nie łączy się z innymi promocjami. Jedna osoba może zakupić tylko jedną sztukę każdego produktu promocyjnego.

Promocja 100×100 wciąż trwa!

Do końca tygodnia możemy przebierać w ofercie 100×100, czyli specjalnej promocji, w której 100 różnych produktów przeceniono dokładnie w liczbie 100 sztuk każdego z nich. Co tam znajdziemy? Mikrofony, myszki, karty pamięci oraz głośniki. Niektóre rabaty sięgają 50 procent!

Kilka przykładów z promocji 100×100:

Procedura skorzystania z promocji 100×100 jest podobna jak w wypadku akcji z Apple. Promocyjny produkt dodajemy do koszyka i wpisujemy w nim kod rabatowy: 100×100 i kończymy składanie zamówienia. Oferta ważna jest do 31 stycznia lub do wcześniejszego wyczerpania się przeznaczonych na promocję produktów. Nie łączy się z innymi promocjami.

