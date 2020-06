Uwaga, uwaga – jest dobra promocja na iPhone’y, iPady i MacBooki! Sprawdźcie koniecznie

Akcja Partnerska

W sklepie x-kom rusza dziś promocja na sprzęty marki Apple. Oferta będzie obowiązywać przez cały tydzień, ale już teraz sprawdźcie, co kupicie z dużym rabatem. Jest z czego wybierać i na pewno nie będziecie rozczarowani.

Tydzień Apple w x-kom

Fani sprzętów spod znaku nadgryzionego jabłka mogą zacierać ręce, bowiem w x-kom właśnie ruszyła promocja o nazwie Tydzień Apple. Znalazło się w niej wszystko, z czym kojarzymy tę markę: iPhone’y, iPady i oczywiście MacBooki. Co ważne, wszystko objęte rabatami, które wynoszą nawet 16%.

Oto kilka przykładowych sprzętów Apple dostępnych w promocji x-kom:

Aby skorzystać z promocji, wystarczy dodać do koszyka wybrany produkt objęty promocją, aktywować kod rabatowy: tydzienapple i dokończyć składanie zamówienia. Promocja obowiązuje 8.06.2020 r. do 14.06.2020 r. lub do wcześniejszego wyczerpania limitu produktów i nie łączy się z innymi promocjami. Jedna osoba może zakupić tylko jedną sztukę każdego produktu promocyjnego.

Bezpieczne wakacje z Garmin

Kolejna promocja skierowana jest do osób zmotoryzowanych, chcących zadbać o szybką i bezpieczną podróż podczas wakacyjnych wojaży. Bezpieczne wakacje z Garmin to oferta, w której znajdziecie wideorejestratory i nawigacje tej marki w dużo niższych cenach. Wśród nich np.:

wideorejestrator Garmin Dash Cam 54 2.5K/2″/122 699,00 zł 349,00 zł

Promocja trwa do 30.06.2020 roku lub do wcześniejszego wyczerpania zapasów i nie łączy się z innymi promocjami. Każdy Klient może zakupić jedną sztukę produktu promocyjnego.

Artykuł powstał przy współpracy ze sklepem x-kom