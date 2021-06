Wysyp promocji w x-komie. Taniej kupimy peryferia, akcesoria i telewizory

Ruszają nowe promocje w x-komie! Spadają ceny urządzeń, które przydadzą nam się do śledzenia rozgrywek EURO 2020, ale nie tylko! Oprócz tego ruszyła promocja z okazji Dnia Ojca. Taniej kupimy także urządzenia peryferyjne, więc jest w czym wybierać!

Peryferia taniej nawet do 40%

Sklep x-kom przygotował cały szereg promocji z okazji Mistrzostw Europy w piłce nożnej, a to jest ostatnia z nich. W tej akcji tańsze są urządzenia peryferyjne, takie jak drukarki, mikrofony, klawiatury, monitory i wiele więcej. Rabaty sięgają 40%, więc opłaca się być spostrzegawczym!

Reklama

Sprawdźcie pełną ofertę i szczegóły promocji

Oto kilka ciekawych propozycji:

Aby skorzystać z na rabatach, wybieramy przedmiot znajdujący się w puli promocyjnej i w koszyku aktywujemy kod: euro2020. Cena produktu ulegnie zmianie, a my będziemy mogli dokończyć zamówienie. Promocja obowiązuje do 22 czerwca lub do wcześniejszego wyczerpania się limitu produktów. Nie da się jej połączyć z innymi promocjami, a jedna osoba może zakupić tylko jedną sztukę każdego produktu promocyjnego.

Tata gadżet

Dzień Ojca już za kilka dni! Jeśli jeszcze nie wiemy, co sprezentować tacie z tej okazji, to x-kom przychodzi z pomocą. W promocji Tata gadżet znajdziemy mnóstwo pomysłów na podarunki, a ceny niektórych produktów obniżono nawet o 50%. W razie czego, nietrafione prezenty zawsze można za darmo zwrócić za pośrednictwem Paczkomatów InPost.

Wybierz gadżet dla swojego taty i spraw mu mnóstwo radości

Oto kilka ciekawych propozycji na prezent:

Zasady skorzystania z promocji są proste – do 23 czerwca mamy czas na skorzystanie z kodu rabatowego: tata2021, który wpisujemy w koszyku z zamówieniem, po wybraniu interesującego nas produktu. Promocja nie łączy się z innymi, a jedna osoba może zakupić tylko jedną sztukę każdego produktu promocyjnego.

Kup telewizor z rabatem do 400 zł

Przy okazji Mistrzostw Europy warto poszerzyć nieco swoje pole widzenia! Wymiana telewizora to teraz dobry pomysł – zwłaszcza póki rabaty w x-komie umożliwiają zakup sprzętu nawet o 400 złotych taniej.

Sprawdź pełną ofertę promocyjną

Oto kilka przykładowych modeli objętych promocją:

Zasady promocji są, jak zwykle, banalne. Jeszcze przez kilka dni (do 20 czerwca), gdy wybierzemy telewizor spośród produktów promocyjnych, w koszyku z zamówieniem możemy obniżyć jego cenę za pomocą kodu rabatowego: telewizor. Po zakończeniu zamówienia pozostaje tylko czekać na dostawę dodatkowych cali ekranu. Promocja nie łączy się z innymi. Jedna osoba może zakupić tylko jedną sztukę każdego produktu promocyjnego.

Telewizory z ratami 0%

Nie trzeba czekać z zakupami, aż uda nam się uzbierać całą wymaganą kwotę. Teraz w x-komie można skorzystać z atrakcyjnej oferty rat 0%. Dotyczy ona telewizorów powyżej 50 cali, czyli takich, które pozwolą nam stworzyć klimat prawdziwego domowego kina podczas wieczornych seansów.

Szczegóły oferty znajdziesz na stronie x-kom

Schemat skorzystania z promocji jest prosty. Musimy w tym celu:

Wybrać dowolny telewizor 50” lub większy z ofert x-komu; W polu „Masz kod promocyjny?” wpisać kod: raty-telewizor; Wybrać sposób dostawy i metodę płatności: „przelew gotówkowy”; Dokończyć składanie zamówienia i czekać na mejla z linkiem do wniosku ratalnego.

Promocja obowiązuje do 20 czerwca 2021 roku i obejmuje wszystkie telewizory o przekątnej ekranu minimum 50 cali. Opcje rat rozciągają się między 3 a 10 rat. RRSO wynosi 0%. Więcej informacji o zakupach na raty znajdziecie tutaj.

Raty 0% na laptopy

Zakup laptopa także podlega promocji na korzystne raty! Płatność rozłożona na 10 rat 0% to bardzo wygodna forma płatności. Pełną ofertę laptopów, które można zakupić na raty znajdziecie tu, a wśród nich znalazły się między innymi:

Sprawdź wszystkie szczegóły tej oferty

Zasady promocji streszczają się w kilku krokach:

Poznaj ofertę laptopów na raty 0% i wybierz ten, który chcesz kupić. Jeśli zamówienie chcesz złożyć online, wybierz „odbiór w salonie” i zaznacz „płatność przy odbiorze”, a w polu kod promocyjny wpisz: raty-zero. Jeśli kupujesz w salonie w wyborze najlepszego dla Ciebie laptopa i wypełnieniu wniosku o raty pomoże Ci doradca. Finalną umowę ratalną podpiszesz w salonie, nawet jeśli zamówisz laptopa online. Dopełnij niezbędnych formalności i ciesz się nowym laptopem na raty.

Promocja obowiązuje do 13 czerwca 2021 roku, obejmuje całą ofertę laptopów w sklepie x-kom.pl i nie łączy się z innymi promocjami. Minimalna wartość zamówienia wynosi 300 zł. Zamówienie można zrobić wybierając opcję od 3 do 10 rat. RRSO wynosi 0%. Regulamin promocji znajdziecie tutaj.

Wpis powstał przy współpracy ze sklepem x-kom