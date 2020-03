Praca zdalna i granie w domu z turbodoładowaniem. Dni korzystnych promocji w x-kom

Akcja Partnerska

Całkiem możliwe, że charakter naszej pracy wymusza na nas ostatnio przełączenie się w tryb home office lub w obliczu konieczności dłuższego przebywania w domu, z radością zasiedlibyśmy do gier komputerowych, które obiecaliśmy sobie przejść już dawno temu. Jeśli potrzebujemy nowego sprzętu, promocje sklepu x-kom mogą okazać się całkiem przydatne.

Pracuj w domu

Praca zdalna ma wiele zalet, ale jeśli pod naszym dachem nie mamy dostosowanego do takiego trybu stanowiska ze sprzętem i akcesoriami, może okazać się mało wygodna lub wydajna. Dlatego x-kom uruchamia promocję Home Office, w której znajdziemy wiele przydatnych produktów, w tym na przykład:

Oczywiście nie jest to kompletna lista. Tę znajdziecie przechodząc na stronę sklepu za pośrednictwem tego linku.

Należy pamiętać, że akcja już się rozpoczęła i potrwa do 22 marca lub wcześniejszego wyczerpania zapasów.

Zostań w domu i graj

Ponieważ wieczory spędzane w domu potrafią dłużyć się niemiłosiernie, warto zadbać o sprzęt, który pozwoli nam oddać się rozrywce na odpowiednim poziomie. Dzięki akcji przygotowanej przez x-kom, wszystkie potrzebne do tego sprzęty i akcesoria znajdziemy w jednym miejscu. Oferta obejmuje laptopy, myszki, desktopy, słuchawki i wiele więcej. Wśród produktów z obniżonymi cenami pojawiły się:

Tak jak w wypadku akcji Home Office, promocje na dział Gaming utrzymają się do 22 marca – chyba że ktoś wcześniej postara się o wyczerpanie zapasów.

Wszystkie produkty biorące udział w akcji znajdziecie na tej stronie.

Oferta dla firm

Sklep x-kom postanowił zrobić ukłon także w stronę przedsiębiorców poszukujących sprzętu do biura lub home office dla pracowników. Oferta dla firm jest tworzona indywidualnie, dlatego x-kom zachęca do wejścia na stronę B2B i wypełnienie formularza kontaktowego. Sklep postara się o propozycję dostosowaną do wymagań danej firmy, włączając w to dogodne formy płatności, w tym leasing.

Odroczenie płatności ratalnej

Ponieważ wydatki na nowy sprzęt mogą być koniecznością i jednocześnie zaskoczeniem, x-kom oferuje opcję płatności w ratach. Do tego, aktualnie taka forma jest jeszcze bardziej atrakcyjna, gdyż pierwszą ratę zapłacimy dopiero za trzy miesiące.

Więcej szczegółów znajdziemy na stronie x-kom.

Ubezpieczenie urządzenia

Zalanie laptopa słodką herbatą czy kawą podczas pracy z domu to nic przyjemnego. Tym bardziej teraz, gdy sporo serwisów po prostu nie funkcjonuje z pełną załogą. Warto dmuchać na zimne, do czego zachęca x-kom, prezentując możliwość ubezpieczenia urządzenia. Wszystkie informacje znajdziemy na stronie sklepu.

Promocja Gigabyte

Osobny zestaw ofert przygotowano wspólnie z marką Gigabyte. Spełnia on pragnienia graczy, jeśli chodzi o dobry sprzęt do gry stacjonarnej. Przez cały tydzień będzie można zakupić wybrane produkty Gigabyte w niższych cenach. Wśród nich znajdują się:

Tu przyda się nam kod rabatowy: promocja-gigabyte. Wpisujemy go w koszyku z zamówieniem, i dopiero wtedy cena jest obniżana. Promocja rusza dziś i potrwa do 22 marca (lub do wyczerpania zapasów) i nie łączy się z innymi promocjami.

Wszystkie produkty objęte promocją znajdziecie na stronie x-kom.

Do monitorów HP – słuchawki w prezencie

Dźwięk jest zaraz po obrazie jednym z najważniejszych czynników wpływających na pozytywny odbiór gry. Dzięki kolejnej promocji sklepu x-kom, zaopatrując się w gamingowy monitor od HP, dostaniemy za darmo słuchawki, pozwalające zanurzyć się w rozgrywkę. Będą do tego potrzebne kody rabatowe, wpisywane do okienka w koszyku z zamówieniem:

Promocja trwa do 22 marca lub wcześniejszego wyczerpania zapasów i nie łączy się z innymi promocjami. Jej szczegóły znajdziecie na stronie x-kom.

artykuł powstał przy współpracy z x-kom