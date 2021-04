Majówka 2021 tuż, tuż. Kup sprzęty, które mogą Ci się przydać, taniej nawet o 50%!

Pogoda za oknem nie zawsze rozpieszcza, ale za to x-kom wynagradza to Wam swoimi promocjami. Z okazji zbliżającej się majówki 2021 możecie nawet o połowę taniej kupić sprzęt, który z pewnością przyda się Wam w trakcie tych wolnych dni (i nie tylko). Oprócz tego jest okazja, by za wystawienie opinii na temat zakupionego sprzętu zyskać bon na kolejne zakupy w sklepie x-kom. Koniecznie sprawdźcie szczegóły obu ofert!

Majówka 2021 w sklepie x-kom z rabatami do 50%

Nieważne, czy zbliżającą się wielkimi krokami majówkę 2021 zamierzacie spędzać aktywnie, czy nie, w promocji przygotowanej przez sklep x-kom znajdziecie wszystko, co pozwoli Wam spędzić ten czas ciekawie.

Oferta promocyjna obejmuje m.in. głośniki przenośne, które pozwolą umilić czas podczas pikniku lub grillowania. W promocji dostępne są także smartfony, słuchawki, nawigacje i wiele więcej. Rabat w przypadku niektórych sprzętów wynosi nawet 50%, więc jest to naprawdę atrakcyjna propozycja.

Poniżej wymieniamy tylko kilka przykładowych ofert, przygotowanych specjalnie na majówkę 2021:

Zasady promocji Majówka 2021

Aby skorzystać z tej oferty, wystarczy dodać do koszyka wybrany produkt objęty promocją, aktywować kod rabatowy: majowka i dokończyć składanie zamówienia.

Oferta obowiązuje od 23.04.2021 r. do 03.05.2021 r. lub do wcześniejszego wyczerpania limitu produktów i nie łączy się z innymi promocjami. Jedna osoba może zakupić tylko jedną sztukę każdego produktu promocyjnego.

Pełną ofertę promocyjną na majówkę 2021 znajdziecie na stronie x-kom

Bony za opinie

Powyższa promocja na majówkę 2021 to nie wszystko. Kolejny raz w sklepie x-kom możecie także zgarnąć bon na kolejne zakupy. Jak to zrobić? Bardzo prosto! Wystarczy wystawić opinię na temat zakupionego przez Was wcześniej sprzętu.

Zasady tej akcji promocyjnej są bardzo proste, bowiem wystarczy:

Kupić wybrany produkt objęty promocją i odebrać zamówienie; Wejść na stronę https://opinie.x-kom.pl/ i zostawić opinię; Gdy opinia będzie zatwierdzona, po 14 dniach otrzymacie na swojego maila bon na kolejne zakupy w sklepie x-kom.

Jak to działa w praktyce? Kupujecie (na przykład) wybrany laptop Dell, zostawiacie opinię i odbieracie bon o wartości aż 100 złotych na kolejne zakupy. Wartość bonu uzależniona jest od wartości złożonego zamówienia. Warto jednak pamiętać, że promocja jest przeznaczona tylko dla zarejestrowanych użytkowników. Wszystkie produkty objęte promocją znajdziecie na dedykowanej stronie sklepu.

Oprócz produktów promocyjnych, w akcji biorą też udział pozostałe produkty z oferty sklepu x-kom. W ich przypadku po wystawieniu opinii na temat zakupionej rzeczy możecie otrzymać bon o wartości 10 złotych.

Sprawdź regulamin akcji i wszystkie informacje dotyczące oferty „bon za opinię”

