Dwie ciekawe promocje w x-kom: jedna dla aktywnych, druga dla miłośników muzyki

Akcja Partnerska

Co dwie promocje, to nie jedna, prawda? Zgodnie z tą zasadą w x-komie w najbliższym czasie masz możliwość zaopatrzyć się zarówno w akcesoria dla sportowców, jak i sprzęt muzyczny w bardzo atrakcyjnych cenach.

Trenuj z technologią

Żeby trening przynosił efekty, potrzebna jest przede wszystkim ciężka praca, jednak odpowiednie akcesoria mogą sprawić, że szybciej i przyjemniej poprawisz swoją kondycję i osiągniesz wymarzoną sylwetkę. W sklepie x-kom ruszyła promocja z szeregiem przecenionych produktów dedykowanych osobom aktywnym. Wśród nich znajdziesz np. zegarki sportowe, z którymi zyskasz lepszą motywację do ćwiczeń i lepiej dobierzesz trening do swoich możliwości. Oto przykładowe produkty, które znalazły się w tej promocji:

Aby skorzystać z promocji, aktywuj w swoim koszyku kod: fit-week. Oferta ważna do 17.03.2020 lub do wcześniejszego wyczerpania puli produktów promocyjnych. Nie łączy się z innymi promocjami.

Podkręć dźwięk z x-kom

Kabaret Starszych Panów śpiewał: „Piosenka jest dobra na wszystko”. Trudno się z tym nie zgodzić, muzyka potrafi uprzyjemnić nam dzień, jeśli mamy gorszy humor, a szybkie rytmy rozruszać, gdy mamy mniej energii. O dobre brzmienie możesz zadbać korzystając ze sprzętu dostępnego w muzycznej promocji przygotowanej przez x-kom. Znajdziesz w niej m.in.:

Aby skorzystać z promocji wystarczy dodać do koszyka wybrany produkt objęty promocją, aktywować kod rabatowy: muzyka i dokończyć składanie zamówienia. Oferta ważna od 09.03.2020 do 15.03.2020 lub do wcześniejszego wyczerpania puli produktów promocyjnych. Nie łączy się z innymi promocjami.

Artykuł powstał przy współpracy ze sklepem x-kom.