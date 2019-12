x-kom oraz al.to gwarantują dostawę zamówień przed Świętami

Akcja Partnerska

W okresie przedświątecznej gorączki zakupów x-kom deklaruje gwarancję dostawy zamówionych produktów przed Świętami. To bardzo dobra informacja dla wszystkich zapominalskich i tych, którzy odkładają zakupy na ostatni moment. Sprawdźcie, które produkty na pewno dotrą do Was przed Świętami.

Szczegóły oferty

Akcja dotyczy:

Produktów wymienionych na stronie promocji x-kom bądź stronie promocji al.to kupionych do 20 grudnia, do godziny 12:00, Produktów opłacanych przy odbiorze lub metodą DotPay.

Kupony rabatowe w salonach x-kom

Dodatkowo w dniach 16 – 24 grudnia do zamówień odbieranych w salonach najpóźniej do godziny 14:00, dodawane są kody rabatowe na kolejne zakupy w grupie x-kom:

20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł,

50 zł rabatu przy zakupach za minimum 500 zł.

Co więcej, jeśli nie macie jeszcze pomysłu na prezenty dla bliskich, sprawdźcie świąteczny prezentownik x-kom.

Oprócz tego, do 24 grudnia trwa świąteczna akcja x-mas, w ramach której każdego dnia obowiązuje inna oferta promocyjna.

Artykuł powstał przy współpracy ze sklepem x-kom