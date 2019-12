Promocja: iPhone’y i inne smartfony w dobrych cenach na koniec roku

To już tradycja, że pierwszego dnia po świętach Bożego Narodzenia ruszają poświąteczne wyprzedaże, które przyciągają klientów jak magnes (niektóre sklepy internetowe wystartowały z nimi nawet wcześniej). Trzeba być jednak uważnym, aby się nie naciąć. Jeśli rozglądacie się za smartfonem z iOS lub Androidem w dobrej cenie, to spójrzcie na te oferty.

Nieczęsto się zdarza, aby w jednym czasie było dostępnych tyle ciekawych ofert na iPhone’y. I mimo że nie są to powalające obniżki, to oszczędność rzędu kilku stówek powinna być satysfakcjonująca szczególnie po świętach Bożego Narodzenia, które są wyjątkowo niełaskawe dla naszych portfeli. Jeśli więc rozglądaliście się za smartfonem z iOS, to macie kilka opcji do wyboru. Od razu zaznaczę, że są to oferty z oficjalnej polskiej dystrybucji, więc ceny są wyższe niż u nieautoryzowanych partnerów i na popularnych portalach aukcyjnych, ale jednocześnie też niższe niż w innych zaufanych sklepach, które są autoryzowanymi dystrybutorami sprzętu Apple.

Promocja na iPhone’y

Promocja na smartfony z Androidem

Tutaj tak ciekawych ofert nie ma aż tyle, jednak kilka mimo wszystko się znalazło:

Wymienione powyżej oferty promocyjne obowiązują do 6 stycznia 2020 roku do godziny 23:59 lub do wyczerpania zapasów. Tam, gdzie jest napisane „z kodem rabatowym”, oznacza to, że po dodaniu smartfona do koszyka należy wpisać podany kod rabatowy, ponieważ tylko wtedy cena zostanie obniżona. Według mnie to najciekawsze propozycje, jednak – gdybyście byli ciekawi – wszystkie znajdziecie na tej stronie.