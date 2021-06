Tylko dziś: dwa mocne smartfony POCO taniej aż o 200 złotych!

Smartfony Xiaomi nie muszą być w promocji, żeby klienci je kupili z uśmiechem na twarzy. Kiedy jednak taka się pojawi, radość jest podwójna. A teraz dwa bardzo wydajne smartfony marki POCO można kupić taniej aż o 200 złotych. Jest jednak jeden „haczyk”.

POCO F3 i POCO X3 Pro to zdecydowanie najciekawsze propozycje z oferty marki POCO, a może nawet całego Xiaomi, ponieważ kosztują niewiele, a oferują naprawdę dużo. Już w regularnych cenach są bardzo łakomymi kąskami dla klientów, którzy szukają wyjątkowo korzystnego i atrakcyjnego stosunku ceny do możliwości, a w promocyjnych to w ogóle jest on bezkonkurencyjny.

Reklama

Promocja: POCO F3 i POCO X3 Pro taniej aż o 200 złotych

Do zakupu tych smartfonów nikogo nie trzeba zachęcać. W swoich cenach oferują przede wszystkim topowe procesory Qualcomm Snapdragon z serii 800, a także ekrany z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 120 Hz oraz obsługę superszybkiego ładowania przewodowego o mocy 33 W. Oczywiście to tylko początek ich zalet, bo lista jest znaaacznie dłuższa.

Teraz oba modele są jeszcze bardziej kuszące, ponieważ w ramach dzisiejszej promocji obniżono je o 200 złotych w przypadku każdej konfiguracji. Oznacza to, że POCO F3 kupicie już od 1399 złotych (wariant 8 GB/256 GB za 1599 złotych), natomiast POCO X3 Pro od 899 złotych (wersję z 8 GB RAM i 256 GB pamięci wbudowanej za 1099 złotych).

POCO F3 za 1399 złotych w sklepie Media Expert. Wersja 8 GB/256 GB kosztuje natomiast 1599 złotych

Nad zakupem tak dobrze wyposażonych smartfonów w tak atrakcyjnych cenach nie trzeba się zastanawiać – aż się proszą, żeby je kupić. Tym bardziej, że nie ma na to zbyt dużo czasu, ponieważ promocja obowiązuje tylko dziś, tj. 14 czerwca 2021 roku (lub do wyczerpania zapasów).

Obu smartfonów w obniżonych cenach szukajcie u oficjalnych dystrybutorów marki Xiaomi, w tym w sklepie Media Expert, który jednocześnie do każdego dowolnego smart-telefonu dodaje w prezencie zaślepkę marki 3MK na aparat. Można ją też zamontować na tablecie.