Setki produktów taniej w x-kom po godzinie 20:00 – bo najlepsze polowania udają się nocą

Powiedzmy sobie szczerze – w ostatnich tygodniach raczej nie kładziemy się spać zbyt wcześnie. Nocne buszowanie po sklepach z elektroniką ułatwia teraz x-kom, gdzie rozpoczyna się promocja na różnego rodzaju produkty. Akcja „Nocne marki” obejmie smartfony, laptopy, telewizory, konsole do gier i wiele innych.

Zostań nocnym łowcą

Najbliższe noce będą szczególnie owocne dla poszukiwaczy dobrych okazji. Sklep x-kom przecenia setki produktów, ale będzie się je dało kupić w niższych cenach wyłącznie w godzinach 20:00-7:00. Akcja potrwa od 20 kwietnia do 24 kwietnia we wspomnianych porach, o ile wcześniej pula produktów promocyjnych się nie wyczerpie. Oferta nie łączy się z innymi promocjami.

Powyższe warunki dotyczą wszystkich promocji przedstawionych poniżej, nawet jeśli udział w nich będzie wymagać podanie innego kodu rabatowego w koszyku z zamówieniem.

Co takiego znajdziemy wśród okazji? Na przykład:

Żeby skorzystać z powyższych rabatów, po wybraniu produktów ze strony promocji, należy w koszyku z zamówieniem wpisać kod rabatowy: nocne-marki i dokończyć składanie zamówienia.

Promocja na konsole

Od 17 kwietnia trwają przeceny na konsole do gier, i potrwają do 3 maja. Należy jednak pamiętać, by wbić na strony x-komu o odpowiedniej porze (jak wyżej, w godzinach 20:00-7:00). Rabaty sięgające 79% osiągniemy tylko, jeśli w koszyku z zamówieniem aktywujemy kod rabatowy: konsole. A co takiego będzie można dostać taniej? Jak choćby takie produkty:

Inne produkty w niższych cenach znajdziecie na stronie promocji.

Promocja 100×100

Trwa także specjalna promocja na akcesoria. W jej wypadku nie musimy czekać na odpowiednią godzinę. W gruncie rzeczy obniżki te wkrótce się skończą, bo akcja 100×100 potrwa tylko do 21 kwietnia lub do wyczerpania puli produktów promocyjnych. Nie łączy się z innymi promocjami. Co znajdziemy w ofercie? Na przykład:

Wszystkie akcesoria, które kupimy taniej znajdują się na stronie promocji.

Technologia bliżej seniorów

Przy okazji warto poinformować, że x-kom ruszył z akcją skierowaną do seniorów. W jej ramach uruchomiona została infolinia, na której doradcy udzielają wyczerpujących informacji na tematy dotyczące sprzętów elektronicznych oraz przeprowadzają krok po kroku przez proces zakupów on-line.

Postarano się, by na stronie akcji pojawiły się propozycje urządzeń w uproszczonym podziale na kategorie – na przykład na sprzęty do spędzania czasu w domu, do kontaktu z bliskimi, do pielęgnacji, sprzątania i gotowania oraz propozycje prezentów dla najmłodszych.

By dowiedzieć się więcej, możecie odwiedzić stronę x-komu, a wspomniana pomoc dla seniorów będzie dostępna pod numerem telefonu 34 377 00 93.

Zarabiaj na poleceniach

Program Sales Masters jest zapewne znany osobom, które regularnie odwiedzają x-kom wypatrując co lepszych okazji. Może on stać się dodatkowym źródłem dochodu, jeśli czujemy, że jesteśmy gotowi dzielić się w internecie swoja wiedzą polecając wybrany sprzęt. Za każdą transakcje wykonaną z takiego polecenia można zgarnąć atrakcyjną prowizje, która wynosi nawet 11%.

Zainteresowani zachęcani są do odwiedzenia specjalnej strony x-kom.

wpis powstał we współpracy z x-kom

