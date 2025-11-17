Jesienne porządki? Niech w tym roku zrobią się same

Artykuł sponsorowany

Tak się przyjęło, że jesień i – szerzej – końcówka roku to czas porządkowania spraw i… mieszkań. Sprzątanie nie należy do ulubionych zajęć większości z nas i dobrze byłoby znaleźć sposób na to, by było nieco mniej uciążliwe. Od pewnego czasu pomocne okazują się roboty sprzątające. A trudno o lepszy moment na zakup takiego sprzętu niż właśnie teraz.

Promocja na roboty sprzątające Dreame z okazji Black Friday

Firma Dreame, która za cel wzięła sobie wykorzystywanie nowych technologii do poprawy jakości naszego życia, istnieje na rynku dopiero od ośmiu lat. W tym czasie jednak zdążyła zainteresować swoimi produktami niemałe grono użytkowników. Za jej sukcesem stoi przede wszystkim obszerny katalog urządzeń, które realnie zwiększają komfort życia, odciążając w codziennych obowiązkach lub czyniąc je bardziej znośnymi.

Dreame wychodzi z założenia, że każdy powinien mieć możliwość wyboru dokładnie takiego urządzenia, jakiego potrzebuje, i na jakie może sobie pozwolić. Dlatego też każdego roku wprowadza do sprzedaży wiele różnych modeli, a te – w wielu różnych wariantach.

Z okazji Black Friday przecenione zostały urządzenia Dreame ze wszystkich grup produktowych. Oznacza to, że do 1 grudnia 2025 roku możesz sprawić sobie świetny sprzęt, który zautomatyzuje sprzątanie w Twoim domu, za zdecydowanie mniejsze pieniądze niż normalnie. A – krótko mówiąc – jest z czego wybierać.

Dreame X50 Ultra – nowoczesny robot klasy premium do średniego mieszkania

Szczególnie duże wrażenie robi robot sprzątający Dreame X50 Ultra. Jest kierowany do Ciebie, jeśli masz średniej wielkości mieszkanie, a zarazem niemałe wymagania i chcesz, żeby porządek w domu robił się w dużej mierze sam.

Dołączona do zestawu stacja PowerDock automatycznie opróżnia pojemnik na kurz (odsysając go do większego worka, który wystarczy wymieniać raz na 100 dni użytkowania. Można wręcz o tym zapomnieć, ale – spokojnie – robot sam da znać, gdy będzie taka potrzeba). Do tego baza samodzielnie myje i suszy nakładki mopujące, no i ładuje urządzenie, aby zawsze było gotowe do działania.

Robot w dodatku bardzo sprawnie porusza się po pomieszczeniach. Zauważa, rozpoznaje i omija lub pokonuje przeszkody. Dzięki technologii OmniDirt Detection 2.0 jest także w stanie identyfikować zabrudzenia i automatycznie dostosowuje do nich swoje działanie.

Dreame X50 Ultra cechuje się również wysoką skutecznością sprzątania. To efekt wydajnego silnika TurboForce szóstej generacji z technologią Vormax, zapewniającą siłę ssania dochodzącą aż do 20000 Pa. Radzi sobie ze zbieraniem kurzu i okruchów zarówno z podłóg twardych, jak i dywanów czy wykładzin. System HyperStream Detangling DuoBrush oznacza zaś, że robot wykorzystuje podwójne szczotki, aby skutecznie eliminować ryzyko wplątywania się włosów czy sierści.

Poza sprzątaniem na sucho robot Dreame X50 Ultra oferuje również mopowanie podłóg. Wysuwana nasadka MopExtend RoboSwing pozwala urządzeniu skutecznie docierać do krawędzi czy narożników. Tam też będzie posprzątane. Podnoszona szczotka stanowi zaś gwarancję, że dywan nie zostanie przypadkowo zamoczony.

Dreame X50 Ultra (źródło: Dreame)

Dreame X40 Ultra Complete – rewelacyjny stosunek ceny do możliwości

Dreame X40 Ultra Complete stanowi interesującą alternatywę dla wyżej opisanego modelu. Robot ten najlepiej sprawdzi się w domach, gdzie potrzebne jest kompleksowe rozwiązania o atrakcyjnym stosunku ceny do oferowanych możliwości. Pod względem specyfikacji plasuje się minimalnie niżej, ale w większości mieszkań sprawdzi się równie dobrze. Jak to możliwe?

Ano tak, że on również oferuje skuteczne sprzątanie na sucho – dzięki sile ssącej dochodzącej do 12000 Pa i technologii CleanGenius, dostosowującej działanie do różnych typów powierzchni i rodzajów zabrudzeń. Pozwala też na mopowanie podłóg, także przy samych krawędziach, dzięki mopom wysuwającym się na nawet 4 cm.

Po wykonanym zadaniu robot samodzielnie powraca do stacji dokującej, gdzie ładowany jest jego akumulator, kurz ze zbiornika – odsysany do worka, a pady mopujące są czyszczone w wodzie o temperaturze 70 stopni Celsjusza i suszone gorącym powietrzem.

Dreame X40 Ultra Complete (źródło: Media Expert)

Dreame L10s Ultra Gen 2 – nawet niedrogi robot może okazać się wsparciem

Warto też zwrócić uwagę na model Dreame L10s Ultra Gen 2. Polecić można go przede wszystkim dwóm grupom użytkowników. Pierwsi to ci, którzy nie chcą być wyręczani, a jedynie wspierani przez robota sprzątającego – chcą, by ten utrzymywał czystość na co dzień, ale nie zamierzają rezygnować z regularnego odkurzania i mopowania ręcznego. Drugą grupę stanowią osoby, które nie mają zbyt wielu dywanów ani dzieci lub innych domowników, przez których codzienne sprzątanie mogłoby być bardziej wymagające.

To dobrze wyposażony robot sprzątający, ale raczej do zadań o przeciętnym stopniu trudności. Oferuje odkurzanie z siłą ssania sięgającą 10000 Pa oraz mopowanie – także pod meblami i w ciasnych zakamarkach. Dreame L10s Ultra Gen 2 dobrze może się też sprawdzić w domach z psami. Tryb Pet Care identyfikuje i ze zwiększoną dbałością sprząta ulubione obszary czworonogów.

Podobnie jak w przypadku innych opisywanych tu modeli, w zestawie znajduje się stacja bazowa, która nie tylko ładuje akumulator, ale też odsysa kurz (zapewniając nawet 75 dni bezobsługowej pracy) oraz myje i suszy nakładki mopujące.

Dreame L10s Ultra Gen 2 (źródło: Media Expert)

Dreame Aqua10 Ultra Roller Complete – mistrz mopowania dla wymagających użytkowników

Dreame Aqua10 Ultra Roller Complete znajduje się na drugim krańcu, reprezentując gatunek najlepiej wyposażonych i najbardziej zaawansowanych robotów sprzątających. Wybierz go, jeśli nie godzisz się na żadne kompromisy i oczekujesz wyśmienitego odkurzania, a zarazem mopowania na poziomie nieosiągalnym dla innych modeli.

System AstroVision NVIDIA sprawia, że robot porusza się po podłodze z niezwykłą gracją, efektywnie sprzątając i sprawnie omijając przeszkody. Wyzwania nie stanowią też progi o wysokości do 4,2 cm. Dzięki sile ssania sięgającej 30000 Pa nawet większe okruchy i zabrudzenia nie mają szans, a podwójna szczotka HyperStream Detangling DuoBrush radzi sobie z włosami o długości nawet 30 cm.

Pierwsze skrzypce gra tu jednak, niezaprzeczalnie, technologia AquaRoll – zamiast tradycyjnych nasadek, mamy tu obracające się rolki mopujące, które pozostawiają podłogę absolutnie czystą i lśniącą. To rozwiązanie zapewniające nieporównywalnie wyższy poziom efektywności.

Same rolki zaś są myte w wodzie o temperaturze do 100 stopni Celsjusza i suszone powietrzem o temperaturze 70 stopni Celsjusza, dzięki czemu pozostają czyste, świeże i wolne od bakterii czy też przykrych zapachów.

Czyszczenie i suszenie odbywa się w stacji bazowej, podobnie jak ładowanie i odsysanie zebranego kurzu i brudu. Wreszcie, duży zbiornik (o pojemności 3,2 l) sprawia zaś, że masz wolne od opróżniania go przez 3 miesiące albo i dłużej. Nie lada gratka dla osób, ceniących sobie nieprzeciętny poziom komfortu.

Dreame Aqua10 Roller (fot. Dreame)

Każdy znajdzie coś dla siebie

Jak więc widzisz, w ofercie Dreame każdy może znaleźć optymalne rozwiązanie, dostosowane zarówno do określonych potrzeb, jak i budżetu, jakim się dysponuje. Promocja z okazji Black Friday sprawia zaś, że można jeszcze co nieco zaoszczędzić, a nawet pokusić się o wybór urządzenia wyższej klasy. Wydaje się, że to idealny moment, by zadbać o swój komfort… i mieszkanie.

