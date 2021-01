Muzyczna promocja w x-komie. Rabaty sięgają 55 procent!

W tym tygodniu w x-komie można skorzystać z kilku tematycznych promocji. Jedna z nich gromadzi okazje na różne sprzęty muzyczne – od niewielkich słuchawek, przez soundbary, po rozbudowane zestawy audio. Oprócz tego trwają tygodnie overclockingu oraz Xiaomi!

Promocja muzyczna w x-komie

Wiele osób wręcz nie wyobraża sobie życia bez muzyki. Słuchają jej przy śniadaniu, w pracy i – dla relaksu – po skończeniu wszystkich ważnych zajęć. Skoro to niezbywalny element naszej codzienności, istotne jest, by częstować uszy nutami wysokiej jakości. Pomaga w tym odpowiedni sprzęt muzyczny. Właśnie tego typu urządzenia znajdziemy w promocji sklepu x-kom. W niektórych wypadkach obniżki cen sięgają 55%.

Oto kilka propozycji z tej oferty:

By skorzystać z niższych cen, wystarczy dodać do koszyka wybrany produkt objęty promocją, aktywować kod rabatowy: muzyka i dokończyć składanie zamówienia. Promocja rusza dziś i potrwa do 26 stycznia lub do wyczerpania się przeznaczonych na nią produktów. Jeden użytkownik może kupić tylko jedną sztukę każdego promocyjnego produktu.

Sprawdź wszystkie produkty objęte muzyczną promocją

Podkręcaj podzespoły komputerowe taniej!

Sklep x-kom uruchomił także inną promocję, w której możemy zyskać zniżki na podzespoły komputerowe. Tydzień Overclockingu pozwala na zakup procesorów, kart pamięci, kart graficznych i wielu innych komponentów, z uwzględnieniem rabatu nawet do 24%.

Kilka przykładów:

Zniżka aktywuje się po dodaniu danego przedmiotu do koszyka z zamówieniem i aktywowaniu w nim kodu rabatowego overclocking. Tak jak w wypadku promocji muzycznej, jedna osoba może zakupić tylko jedną sztukę każdego produktu promocyjnego. Akcja kończy się 24 stycznia, chyba że wcześniej wyczerpią się promocyjne produkty, i nie łączy się z innymi promocjami.

Przejrzyj wszystkie produkty promocyjne Tygodnia Overclockingu

-10% na smartfony Xiaomi

Jeśli mamy chrapkę na zakup któregoś ze smartfonów Xiaomi, to w x-kom kupimy teraz którykolwiek z nich z 10-procentową zniżką. Liczba sztuk w promocji jest ograniczona, więc warto rozważyć rozsądny pośpiech. Wśród interesujących modeli znajdziemy na przykład:

Schemat działania jest podobny jak w wypadku innych promocji. Wybieramy sprzęt, dodajemy go do koszyka, a następnie wpisujemy kod rabatowy xiaomi10. Promocja skończy się z dniem 24 stycznia lub w momencie wyczerpania się zapasów produktów na nią przeznaczonych. Nie łączy się także z innymi promocjami.

Wszystkie smartfony Xiaomi ze sklepu x-kom znajdują się na tej stronie