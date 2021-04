Nie możesz przegapić: Promocja gamingowa i Tydzień Smart Home w x-kom

Niezależnie od tego, czy potrzebujemy udoskonalić swoje stanowisko gamingowe, czy też uzupełnić domowy salon o gadżety smart home, sklep x-kom jest adresem, pod który warto się udać. Ruszyły specjalne promocje, dzięki którym część sprzętów kupimy ponad 30% taniej.

Promocja gamingowa

Prawdziwy gamer nigdy nie pozostaje z tyłu, jeśli chodzi o nowy sprzęt umożliwiający lepsze wrażenia z rozgrywki w aktualne produkcje. Uaktualniona oferta sklepu x-kom umożliwia zaopatrzenie się w laptopy, monitory, myszki, obudowy komputerowe, chłodzenia i wiele więcej – i to z rabatami sięgającymi 33%. Wśród wyróżnionych okazji znajdziemy takie sprzęty jak:

Trudno pomylić zasady promocji. Kod rabatowy ready2play wklejamy do koszyka z wybranym produktem i kończymy składanie zamówienia. Zniżka zostanie naliczona automatycznie. Promocja rusza dziś i jest aktywna do 20 kwietnia, o ile wcześniej nie wyczerpią się produkty na nią przeznaczone. Nie łączy się z innymi promocjami, a jedna osoba może zakupić tylko jedną sztukę każdego produktu promocyjnego.

Tydzień Smart Home z rabatami do 37%

Inna promocja, prowadzona przez x-kom, to świetna okazja, żeby wprowadzić elementy smart home do swojego domu. Jeszcze przez kilka dni inteligentne sprzęty tego typu będzie można kupić tym sklepie wyraźnie taniej. Oto kilka przykładów z tej oferty:

Po wrzuceniu promocyjnego akcesorium do koszyka z zamówieniem, w odpowiednie pole wpisujemy hasło smart-home, co po akceptacji powinno obniżyć cenę produktu. Promocja trwa do 18 kwietnia lub do wcześniejszego wyczerpania limitu produktów. Nie da się jej połączyć z innymi, a jedna osoba może zakupić tylko jedną sztukę każdego produktu promocyjnego.

Fotele i biurka Silver Monkey do 30% taniej

Nawet najlepszy sprzęt gamingowy na nic nam się nie zda, jeśli nasze stanowisko do grania będzie niewygodne. Solidny fotel to podstawa, dlatego warto przyjrzeć się ofercie x-komu. Teraz zakup fotela czy biurka się opłaca:

Schemat korzystania z promocji jest taki, jak w przypadku innych. Zmienia się tylko kod rabatowy do wpisania w koszyku z zamówieniem: graj-z-malpka. Promocja wkrótce się kończy – trwa tylko do 15 kwietnia. Nie łączy się z innymi i można zamówić tylko jedną sztukę danego produktu na osobę.

Pierwiastek x – wskocz do świata PRO gamingu

To jest coś dla prawdziwych fanów gier. Turniej Pierwiastek X ma za zadanie wyłonić spośród chętnych profesjonalnych graczy w League of Legends, Rainbow 6, Starcraft 2, CS:GO oraz Valorant. Akcji patronują x-kom, Intel i ESL.

Rozgrywki będą trwać przez cały rok na platformie ESL Play, a turniej zakończy się podczas finału w Strefie Gracza x-kom w warszawskim Centrum Handlowym Reduta. Pula nagród wynosi 25 tysięcy złotych.

Jeśli do wykręcania kolejnych rekordów w grach potrzebujemy lepszego sprzętu gamingowego, to x-kom przygotował specjalną promocję, która obejmuje komputery G4M3R oraz podzespoły komputerowe. Aby skorzystać z oferty, wystarczy dodać do koszyka z zamówieniem produkt objęty promocją i aktywować kod rabatowy: pierwiastek-x.

Mi Fan Festival – święto fanów Xiaomi

Podczas dni okazji związanych ze świętowaniem przez Xiaomi kolejnego roku działalności, można zaopatrzyć się w szereg sprzętów tej marki – i to znacznie taniej. Wśród produktów w okazyjnych cenach znajdziemy:

Najlepsze jest to, że by kupić sprzęt Xiaomi taniej, nie musimy aktywować żadnych kodów. Promocja wkrótce się kończy, więc warto się pospieszyć – po 15 kwietnia nie będzie już aktywna.

Jest też opcja kupienia w okazyjnej cenie jakiegoś sprzętu do domu lub mieszkania – również z logo Xiaomi. Mi Fan Festival trwa także na al.to. Znajdziemy tam tańsze odkurzacze czy oczyszczacze powietrza.

