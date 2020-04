Testuj czytnik inkBOOK Prime HD przez 21 dni – jak się nie przekonasz, możesz spokojnie zwrócić

Mimo że aktualnie pogoda mocno zachęca do wyjścia na spacer, to w najbliższych dniach należy się od tego powstrzymywać, dla dobra własnego i innych. Nie oznacza to jednak, że trzeba się nudzić w czterech ścianach. Czas można zagospodarować sobie na wiele różnych sposobów, na przykład czytając książki. Jako że wycieczki do księgarni nie są wskazane, to warto skorzystać z elektronicznego czytnika e-booków, na który można ściągnąć i wgrać całe mnóstwo tytułów. Jeśli jeszcze nie macie takiego urządzenia i zastanawiacie się, czy spełniłoby Wasze oczekiwania, to właśnie nadarza się świetna okazja, aby się o tym przekonać na własnej skórze.

Wiele osób uważa, że nie ma nic lepszego niż papierowa książka, ale jednocześnie czytniki e-booków zostały bardzo ciepło przyjęte przez użytkowników na całym świecie i mimo wszystko nie wyparły fizycznych wydań. Dodatkowo mają one te zaletę, że w jednym urządzeniu można zgromadzić sporą bibliotekę przeróżnych tytułów, do których ma się dostęp w każdym miejscu i o każdej porze – nie trzeba targać ze sobą książek, które przecież swoje ważą i na dodatek mogą łatwo się zniszczyć, jeśli nie dba się o nie z należytą troską.

Oczywiście, papierowa książka nigdy się nie rozładuje jak czytnik e-booków, ale te ostatnie – z uwagi na swoją charakterystykę – zapewniają bardzo długi czas pracy na pojedynczym ładowaniu (w przypadku inkBOOK Prime HD są to nawet trzy tygodnie), więc można na nich polegać również podczas dłuższych wypadów.

Jak widać, czytniki e-booków mają wiele zalet, ale nie są też pozbawione wad. Dopiero w trakcie rzeczywistego użytkowania można się przekonać, czy są one lepsze od papierowej książki, czy jednak jej nie dorównują. Jeśli dużo czytacie i zastanawiacie się, czy nie warto byłoby zapoznać się z takim urządzeniem, to macie teraz świetną okazję, aby to sprawdzić i wyrobić sobie własną opinię, szczególnie że – jeżeli się nie zaprzyjaźnicie z nim – nic nie stracicie.

Testuj czytnik inkBOOK Prime HD przez 21 dni

Polski producent czytników, firma Arta Tech, przygotowała ofertę, pozwalającą bez dodatkowych opłat przetestować model inkBOOK Prime HD. Oferuje on m.in. 6-calowy (dotykowy) ekran E Ink Carta o rozdzielczości HD (300 dpi) z regulacją barwy doświetlenia, 8 GB pamięci wbudowanej z możliwością rozszerzenia przy pomocy karty microSD o maksymalnej pojemności 32 GB i system inkBOOK OS na bazie Androida z językiem polskim. Oczywiście obsługiwane są też popularne formaty, w tym HTML, TXT, ePUB, PDF, Mobi i inne, a także e-prasa, e-czasopisma i audiobooki. Do tego jest moduł WiFi i Bluetooth.

Aby móc testować inkBOOK Prime HD przez 21 dni, należy najpierw kupić czytnik w oficjalnym sklepie internetowym producenta. Jego regularna cena to 569 złotych, ale po użyciu kodu rabatowego prime449 (obowiązuje do końca kwietnia) jest obniżana do 449 złotych i na dodatek firma gwarantuje darmową dostawę. To aktualnie najlepsza oferta na rynku na to urządzenie.

Jeśli ktoś w ciągu 21 dni uzna, że czytnik e-booków nie jest dla niego, może odesłać go do producenta (instrukcja), a ten po jego odebraniu odda klientowi pieniądze.

