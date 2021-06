Promocja 100×100 w x-komie! Sto produktów w cenach obniżonych nawet o 56%

Jeśli wyczekiwaliście dobrej promocji na elektronikę, to mamy dobre wieści: x-kom rusza nie z jedną, a z dwoma bardzo popularnymi akcjami: 100×100 z rabatami do 56% oraz Tygodniem Apple, w którym można kupić produkty tej marki nawet o 20% taniej!

Promocja 100×100

Klienci x-komu uwielbiają promocję 100×100. Aktualna edycja umożliwia upolowanie jednego (lub więcej) produktów w niższych cenach. Każdy sprzęt dostępny jest w liczbie nie większej i nie mniejszej niż 100. Rabaty sięgają nawet 56 procent, więc jest o co walczyć!

Reklama

Sprawdź pełną ofertę i szczegóły promocji

Kilka przykładowych produktów z tej promocji to:

Zasady promocji są proste. Wystarczy dodać do koszyka wybrany produkt objęty promocją, aktywować kod rabatowy: 100×100 i dokończyć składanie zamówienia. Promocja zakończy się 13 czerwca, chyba że wcześniej wyczerpie się pula produktów na nią przeznaczonych. Nie da się jej połączyć z innymi promocjami, a jedna osoba może zakupić tylko jedną sztukę każdego produktu promocyjnego.

Tydzień Apple

Atrakcyjne rabaty na sprzęt Apple to rzadkość – urządzenia tej firmy zwykle utrzymują wysoką cenę. Tym bardziej warto przejrzeć ofertę x-komu, który podczas akcji Tydzień Apple umożliwia skorzystanie z rabatów na produkty te marki, sięgające 20 procent. Jeśli więc korci Was, żeby wymienić swojego iPhone’a na nowszy model, to może być doskonała okazja!

Sprawdź pełną ofertę i szczegóły promocji

Wystarczy spojrzeć na kilka przykładowych ofert:

By kupić sprzęt Apple w promocyjnej cenie, należy wybrać któryś z promocyjnej puli, a w koszyku z zamówieniem aktywować kod rabatowy: tydzien-apple. Później kończymy składanie zamówienia i… czekamy na przesyłkę! Promocja zakończy się w dniu 13 czerwca, jeśli tylko wcześniej nie wyczerpie się limit produktów. Nie łączy się z innymi promocjami, a jedna osoba może zakupić tylko jedną sztukę każdego produktu promocyjnego.

Promocja z okazji Mistrzostw Europy

Powyższe promocje to nie jedyne akcje, jakie prowadzi teraz x-kom. Ponieważ zbliżają się długo wyczekiwane Mistrzostwa Europy w piłce nożnej, różne produkty przydatne podczas tego święta kibica, są tańsze nawet o 39 procent.

Sprawdź pełną ofertę i szczegóły promocji

Oto kilka ciekawych propozycji z tej oferty:

Jak obniżyć ceny promocyjnych produktów? Wrzucamy jeden z nich do koszyka, a następnie wpisujemy tam kod rabatowy: euro2020. Pozostaje już tylko dokończyć składanie zamówienia. Promocja wkrótce zostanie zamknięta – potrwa do 8 czerwca lub do wcześniejszego wyczerpania limitu produktów i nie łączy się z innymi promocjami. Jedna osoba może zakupić tylko jedną sztukę każdego produktu promocyjnego.

Raty 0% na laptopy

Bywa, że laptop potrzebny jest tu i teraz, a akurat nie mamy zabezpieczonej wystarczającej ilości gotówki, by zapłacić za niego z góry. Wtedy można skorzystać skorzystaj z rat 10×0% w salonach x-kom. Pełną ofertę laptopów, które można zakupić na raty znajdziecie tu, a wśród nich znalazły się między innymi:

Sprawdź wszystkie szczegóły tej oferty

By skorzystać z rat 0%, należy kolejno:

Poznać ofertę laptopów na raty 0% i wybrać ten, który chcemy kupić. Jeśli zamówienie złożymy online, trzeba jako opcję dostawy wybrać „odbiór w salonie” i zaznaczyć „płatność przy odbiorze”, a w polu kod promocyjny wpisać: raty-zero. Jeśli kupujemy w salonie, w wyborze najlepszego dla nas laptopa i wypełnieniu wniosku o raty pomoże nam doradca. Finalną umowę ratalną podpiszemy w salonie, nawet jeśli zamówimy laptopa online. Po dopełnieniu niezbędnych formalności, możemy cieszyć się nowym laptopem na raty.

Promocja obowiązuje do 13 czerwca 2021 roku, obejmuje całą ofertę laptopów w sklepie x-kom.pl i nie łączy się z innymi promocjami. Trzeba tylko pamiętać, że minimalna wartość zamówienia wynosi 300 złotych, co w przypadku laptopów nie będzie trudne do osiągnięcia ;) Zamówienie można zrobić wybierając opcję od 3 do 10 rat. RRSO wynosi 0%. Regulamin promocji znajdziecie tutaj.

Przygotujcie się na Hot Deals!

Na sam koniec zapowiedź mega promocji na produkty Microsoft. Akcja rozpocznie się dzisiaj (tj. 7 czerwca) o godzinie 18:00 podczas transmisji live na facebookowym koncie x-komu i będzie trwała tylko do środy. Warto się pospieszyć, bo przygotowano naprawdę atrakcyjne rabaty!

Wpis przygotowano przy współpracy z x-kom