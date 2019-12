Prezentownik świąteczny 2019 last minute

Moi drodzy, mamy drugą połowę grudnia 2019 (do Wigilii zostało już kilka dni), a to oznacza, że piszę do Was już dziewiąty wstępniak do prezentownika świątecznego.

To dla mnie szczególny czas – powoli przygotowuję się bowiem nie tylko do nadchodzących świąt Bożego Narodzenia, ale też obchodów 10-lecia Tabletowo, które będziemy świętować w czerwcu przyszłego roku. Bardzo się cieszę, że wciąż jesteście z nami. Że dajecie nam kredyt zaufania za każdym razem, gdy na portalu wprowadzamy kolejne nowości – jak w ostatnim czasie mocno rozwijany dział hardware, prowadzony przez Kubę Malca czy dział moto, nad którym pieczę obejmuje Mateusz Budzeń.

Ze swojej strony obiecuję, że nie spoczywamy na laurach, a kolejne rekordy oglądalności portalu wyłącznie motywują nas do nowych działań i dalszego rozwoju.

Dziś w Wasze ręce oddaję tak zwany prezentownik świąteczny, czyli nic innego, jak propozycje prezentów pod choinkę przygotowane przez redakcję Tabletowo przy współpracy z partnerami, o czym informuję Was wprost – jak zawsze zresztą.

Partnerem prezentownika jest Media Expert, będący tytułowym partnerem Tabletowo już od 1,5 roku. Wszystkie linki, jakie umieszczone są w prezentowniku, prowadzą właśnie do oferty tego sklepu.

Prezentownik podzieliliśmy na dwie części. Pierwsza zawiera propozycje świątecznych prezentów, które przygotowały dla Was bezpośrednio następujące firmy: Cyfrowy Polsat, Hammer, Motorola, Nokia, Lenovo, Logitech oraz Sennheiser. Druga część z kolei zawiera urządzenia i gadżety polecane przez wybranych redaktorów Tabletowo – którym przy tej okazji dziękuję za zaangażowanie w przygotowanie tego projektu. Ode mnie też się coś znajdzie ;)

Prezentownik świąteczny 2019 znajdziecie pod tym linkiem.

Miłej lektury!