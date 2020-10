Chuwi Hi 10 XR – tablet z Windowsem, który łatwo zmienisz w laptop do pracy

Urządzenia, które mogą pełnić więcej niż tylko jedną rolę, są na wagę złota. Rozwiązania hybrydowe to niewątpliwie jedna z najbardziej potrzebnych (oraz przydatnych na co dzień) innowacji, a Chuwi Hi 10 XR powinien idealnie spełniać swoje zadania. W teorii niczego mu bowiem nie brakuje.

Specyfikacja Chuwi Hi 10 XR – to przede wszystkim hybryda

Należy zacząć od tego, że w przeciwieństwie do większości tabletów, które za sprawą dodatkowych akcesoriów można zmienić w stacje robocze, Chuwi Hi 10 XR pracuje pod kontrolą „komputerowego” systemu operacyjnego Windows 10, a nie platform tworzonych z myślą o urządzeniach mobilnych (Android, iPadOS).

To w oczach wielu użytkowników może dać mu przewagę nad konkurencyjnymi urządzeniami, szczególnie jeśli ktoś chciałby wykorzystać ten sprzęt przede wszystkim jako narzędzie do nauki czy pracy. Jest to możliwe po podłączeniu dedykowanego etui z klawiaturą. Ponadto tablet można obsługiwać też za pomocą stylusa HiPen. Finalnie użytkownik może więc uzyskać konfigurację podobną do wiele droższego (i jednocześnie mocniejszego) Surface Booka od Microsoftu.

źródło: Chuwi

Specyfikacja Chuwi Hi 10 XR

Sam tablet oferuje dwa złącza USB-C (2.0 i 3.0; to pierwsze może służyć także do ładowania urządzenia) oraz micro HDMI, slot na kartę pamięci (do 128 GB) i 3,5 mm złącze audio. W dedykowanej klawiaturze znalazło się zaś jeszcze miejsce na pełnowymiarowe USB 2.0, co pozwoli podłączyć (na przykład) pendrive czy dysk zewnętrzny.

Producent mocno podkreśla fakt, że Chuwi Hi 10 XR jest pierwszym tabletem na rynku z czterordzeniowym procesorem Intel Celeron N4120 1,1 GHz (częstotliwość zwiększania mocy 2,6 GHz) ze zintegrowanym układem graficznym Intel UHD 600. Ponadto dysponuje on 6 GB LPDDR4 RAM i 128 GB pamięci wbudowanej.

źródło: Chuwi

Wyświetlacz w tablecie to matryca IPS o przekątnej 10,1 cala i rozdzielczości 1920×1200 pikseli (proporcje 16:10), którą – jak już wspomniałem – można obsługiwać także za pomocą dedykowanego rysika HiPen, który wykrywa 4096 poziomów nacisku. Akumulator o pojemności 26,6 Wh ma z kolei wystarczyć na do 8 godzin oglądania wideo offline lub do 6 godzin zróżnicowanego użytkowania.

Specyfikacja Chuwi Hi 10 XR obejmuje jeszcze m.in. Bluetooth 5 i dwuzakresowe WiFi (2,4 GHz i 5 GHz). Tablet zamknięty jest w metalowej obudowie o wymiarach 261,8×167,3×8,8 mm. Całość waży 600 gramów.

Cena Chuwi Hi 10 XR

Regularna cena Chuwi Hi 10 XR została ustalona na 299 dolarów (~1150 złotych). Aktualnie można go jednak kupić (w oficjalnym sklepie internetowym marki Chuwi) za 279 dolarów (~1080 złotych).

To jednak jeszcze nie koniec, bowiem dostępny jest też zestaw z etui-klawiaturą za 299 dolarów lub klawiaturą i rysikiem HiPen za 319 dolarów (~1250 złotych). Co więcej, po użyciu kodu rabatowego „HI10XR” cena w każdym przypadku zostanie obniżona o 50 dolarów.

Wysyłka priorytetowa kurierem DHL do Polski jest darmowa.