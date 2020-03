UMIDIGI UFit – niedrogi, chiński, ale całkiem ciekawy smartwatch

Niedrogie smartwatche z Chin cieszą się ogromną popularnością wśród klientów na całym świecie. Producenci, którzy polegają przede wszystkim na sprzedaży na platformach typu AliExpress, dobrze o tym wiedzą i nie zamierzają przepuścić takiej okazji do zarobku. UMIDIGI UFit jest kolejnym tego przykładem. W niewygórowanej cenie ma jednak sporo ciekawego do zaoferowania.

UMIDIGI UFit – specyfikacja

W przypadku tego modelu producent najwięcej uwagi przykłada do funkcji mierzenia poziomu nasycenia krwi tlenem. Dzięki niej użytkownik będzie mógł lepiej poznać stan swojego zdrowia, ponieważ niepokojąco niski SpO2 może wskazywać na pewne problemy, z jakimi musi mierzyć się organizm, a o istnieniu których człowiek może nawet nie wiedzieć. Oprócz tego, UMIDIGI UFit oferuje również pulsometr, który pozwala monitorować pracę serca nawet 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu (oczywiście nie w takim samym stopniu, jak specjalistyczne urządzenia medyczne, ale mimo wszystko daje jakiś obraz i w przypadku „niestandardowych” odczytów może zmotywować właściciela smartwatcha do umówienia się na wizytę u lekarza). Urządzenie potrafi także oszacować ciśnienie krwi.

Do wykonania obudowy UMIDIGI UFit wykorzystano stal nierdzewną 316L, co jest nieczęsto spotykane w przypadku niedrogich smartwatchy z Chin. Górę pokryto natomiast szkłem 2.5D. Urządzenie jest też wodoszczelne – ma wytrzymać napór wody o ciśnieniu do 5 ATM (producent zapewnia, że można z nim pływać, ale już nie nurkować). Wszystkie treści wyświetlane są na kolorowym, kwadratowym ekranie o przekątnej 1,3 cala. Tarcze można zmieniać – UMIDIGI przygotowało kilka różnych propozycji.

UMIDIGI UFit oferuje również 9 różnych trybów sportowych, na przykład chodzenie, bieganie, jazda na rowerze, wspinanie, bieg na bieżni i joga. Dodatkowym udogodnieniem jest możliwość sterowania muzyką na sparowanym smartfonie. Według informacji podawanych przez producenta, smartwatch może działać na pojedynczym ładowaniu do 10 dni (przy m.in. włączonym ciągłym monitorowaniu pulsu i trzech sesjach treningowych po 30 minut każda) lub nawet do 30 dni (w trybie wyświetlania godziny bez włączonego Bluetooth i ciągłego pomiaru pulsu).

UMIDIGI UFit – cena, gdzie kupić

Regularną cenę tego smartwatcha ustalono na 59,98 dolarów (równowartość ~250 złotych). Przyznajmy szczerze – trudno ją uznać za atrakcyjną. Na początku UMIDIGI UFit będzie można jednak kupić aż o 50% taniej, tj. za 24,99 dolarów (~125 złotych), i w takiej cenie już zdecydowanie bardziej warto rozważyć złożenie zamówienia. Sprzedaż smart-zegarka w oficjalnym sklepie UMIDIGI na platformie AliExpress rozpocznie się 27 marca 2020 roku.

Źródło: UMIDIGI

