Polar Grit X to smartwatch, który pozwoli Ci przezwyciężyć wszystkie trudności

Nowy smartwatch Polar Grit X charakteryzuje się solidną i lekką konstrukcją, długim czasem pracy na pojedynczym ładowaniu oraz oferuje całkowicie nowe funkcje Smart Coaching. Jak deklaruje producent, został zaprojektowany po to, aby pomóc entuzjastom sportów outdoorowych przekraczać swoje granice i przezwyciężać wszelkie trudności.

Polar Grit X – specyfikacja

Konstrukcja smartwatcha jest wytrzymała, co potwierdza spełnienie przez nią amerykańskiego standardu wojskowego MIL-STD-810G. Jednocześnie jest on lekki, bowiem waży zaledwie 64 gramy, a do tego będzie działać długo na pojedynczym ładowaniu (do 40 godzin w standardowym trybie treningowym i do 100 godzin w trybie oszczędzania baterii; ten ostatni ma być idealny na dłuższe wyprawy i zawody typu „ultra”).

Polar Grit X wyposażono też w zawsze włączony, kolorowy wyświetlacz dotykowy o średnicy 1,2 cala i rozdzielczości 240×240 pikseli, moduły GNSS (GPS, A-GPS, Glonass) i wysokościomierz oraz baterię o pojemności 346 mAh. Obudowa smartwatcha jest wodoszczelna (do 100 metrów).

Polar Grit X zaoferuje również nową funkcję Hill Splitter, która automatycznie wykrywa wzniesienia i spadki terenu. Po każdej sesji treningowej użytkownik otrzyma szczegółowe dane dotyczące tych odcinków, dzięki czemu będzie mógł lepiej poznać intensywność swojego treningu i na tej podstawie dostosować tempo na poszczególnych odcinkach trasy oraz planować kolejne sesje.

Właściciele Polar Grit X dostaną także dostęp do inteligentnego asystenta uzupełniania energii Polar FuelWise. Wyświetla on automatyczne, dopasowane do konkretnego użytkownika powiadomienia dotyczące uzupełnienia węglowodanów i płynów – wskazówki te pomogą mu utrzymać energię i nawodnienie organizmu na odpowiednim poziomie.

Polar Grit X zapewnia też integrację z platformą Komoot i dostarcza prognozę pogody, a ponadto oferuje funkcje treningowe i Smart Coaching: Polar Precision Prime (monitorowanie tętna), FitSpark (wskazówki treningowe), Nightly Recharge (nadzorowanie nocnej regeneracji), Training Load Pro (pomoc w zapobieganiu przetrenowaniu i niedotrenowaniu), Sleep Plus Stages (monitorowanie faz i jakości snu) i Moc biegowa (pomiar mocy biegowej). Do tego użytkownicy otrzymają dostęp do platformy internetowej i aplikacji mobilnej Polar Flow.

Polar Grit X – cena, dostępność

Smartwatch jest już dostępny w przedsprzedaży na oficjalnej stronie internetowej producenta (link w sekcji „źródło”). Jego cenę ustalono na 1939 złotych. Polar Grit X można kupić w rozmiarze M/L w kolorach czarnym i zielonym oraz S/M w białym. Wkrótce pojawią się też wymienne paski: silikonowe (czarny, biały i zielony) za 139 złotych, tekstylne (zielony, czerwony i niebieski) za 179 złotych, a także skórzany za 229 złotych.

Źródło: informacja prasowa, Polar

