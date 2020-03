Ulefone Armor 7E ma do zaoferowania więcej niż Ci się wydaje

Jeszcze do niedawna jedyną zaletą smartfonów typu rugged była wzmocniona oraz pyło- i wodoszczelna obudowa. Powoli się to jednak zmienia – smartfony z tego segmentu mają coraz więcej do zaoferowania. Nowy Ulefone Armor 7E jest jedną z najciekawszych propozycji i jego posiadacze z pewnością będą pozytywnie zaskoczeni możliwościami urządzenia.

Ulefone Armor 7E – specyfikacja

Po pierwsze, Ulefone Armor 7E nie wygląda jak typowy smartfon klasy rugged. Co prawda widać, że różni się od „klasycznych” smart-telefonów, bowiem jest od nich większy (ma wymiary 165,85x81x13,55 mm) i o wiele cięższy (waży aż 290 gramów), ale jednocześnie prezentuje się elegancko i atrakcyjnie. W szczególności na uwagę zasługuje panel tylny, na którym znalazło się aż pięć diod LED i – uwaga – pulsometr. Do tego na pokładzie nie zabrakło modułu NFC ze wsparciem dla płatności mobilnych Google Pay. Na bocznej krawędzi dodano też dodatkowy klawisz, którego działanie można dowolnie personalizować, aby wywoływał określone działanie po jednokrotnym, dwukrotnym i dłuższym wciśnięciu.

Oprócz tego, Ulefone Armor 7E wyposażono w 6,3-calowy wyświetlacz IPS o proporcjach 19,5:9 i rozdzielczości Full HD+ 2340×1080 pikseli z wycięciem w kształcie litery „V” w górnej części na 16 Mpix aparat z przysłoną f/2.0 do selfie i rozmów wideo. Sercem smartfona jest ośmiordzeniowy (2x ARM Cortex-A75 + 6x ARM Cortex-A55; 12 nm) procesor MediaTek Helio P90 2,2 GHz z układem graficznym IMG PowerVR GM 9446. Do tego są 4 GB LPDDR4x RAM i 128 GB pamięci wbudowanej typu UFS 2.1 z możliwością rozszerzenia przy pomocy karty microSD o maksymalnej pojemności 2 TB.

Ulefone Armor 7E oferuje również potrójny aparat 48 Mpix (sensor Samsung ISOCELL Bright GM1) z f/1.7 + 2 Mpix (f/2.2) + 2 Mpix (f/2.2) z funkcją nagrywania wideo w 4K przy 30 klatkach na sekundę, czytnik linii papilarnych (na bocznej krawędzi) oraz hybrydowy Dual SIM (2x nano SIM lub SIM + microSD). Model ten nie ma natomiast 3,5 mm złącza słuchakowego, ale producent dodaje w zestawie przejściówkę.

Ulefone Armor 7E pracuje pod kontrolą systemu Android 9.0 Pie i jest zasilany przez akumulator o pojemności 5500 mAh ze wsparciem dla technologii szybkiego ładowania przewodowego 15 W (przez port USB-C USB 2.0) i ładowania indukcyjnego Qi (10 W). Z kolei dzięki wsparciu dla USB OTG, urządzenie może pełnić także rolę power banku.

Ulefone Armor 7E – cena, dostępność, promocja

Regularną cenę tego modelu ustalono na trochę ponad 300 dolarów, ale od 27 do 31 marca 2020 roku w oficjalnym sklepie Ulefone na platformie AliExpress będzie można kupić go za 219,99 dolarów (równowartość ~930 złotych). To niemała kwota, jak na smartfon nieznanej szerzej marki, ale jednocześnie całkiem atrakcyjna, patrząc na to, co oferuje Ulefone Armor 7E. Z drugiej strony, gdyby nie epidemia koronawirusa SARS-CoV-2, w normalnych okolicznościach klienci z Polski zapłaciliby za niego znacznie mniej, ale dolar aktualnie bardzo wysoko stoi, więc być może lepiej się wstrzymać i poczekać, aż sytuacja się unormuje.

Źródło: Ulefone

