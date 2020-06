HAMMER Iron 3 LTE jest wytrzymały i niedrogi, ale mógłby być jeszcze tańszy

Osoby szukające naprawdę wytrzymałego smartfona, mają do wyboru albo kupić HAMMERA, albo smart-telefon jakiegoś chińskiego producenta typu DOOGEE czy Ulefone, bowiem inne, bardziej rozpoznawalne przez przeciętnego klienta marki nie oferują w Polsce zbyt wiele w tym segmencie (właściwie są jedynie Samsungi z serii Galaxy Xcover). HAMMER specjalizuje się w sprzętach tego typu i właśnie wprowadza do sprzedaży kolejny – model Iron 3 LTE. Jest on niedrogi, choć tak naprawdę mógłby być jeszcze nieco tańszy.

HAMMER Iron 3 LTE – specyfikacja

Od smartfonów tego typu oczekuje się przede wszystkim zwiększonej odporności na upadki, uderzenia, wodę i pył. HAMMER Iron 3 LTE nie powinien mieć żadnego problemu z poradzeniem sobie nawet w najtrudniejszych warunkach, o czym świadczy jego wzmocniona obudowa z wystającymi bumperami na rogach, dodatkowo spełniająca kryteria standardu IP68. Klienci będą mogli wybrać jedną z dwóch wersji: ze srebrnymi lub pomarańczowymi wstawkami.

Smartfon wyposażono w wyświetlacz IPS o przekątnej 5,5 cala, proporcjach 18:9 (2:1) i rozdzielczości HD+ 1440×720 pikseli. Parametry te nie robią szczególnego wrażenia, ale użytkownicy tego typu urządzeń zwykle nie oczekują najnowszych technologii i rozwiązań, jak „bezramkowość” czy „wydłużone” proporcje (choć mimo wszystko pojawiają się one na pokładach smart-telefonów typu rugged).

Sercem HAMMERA Iron 3 LTE jest ośmiordzeniowy (8x ARM Cortex-A53; 16 nm) procesor MediaTek Helio P23 z układem graficznym ARM Mali-G71 MP2. Do kompletu są 3 GB RAM i 32 GB pamięci wbudowanej z możliwością rozszerzenia przy pomocy karty microSD. Smartfon pracuje pod kontrolą systemu Android 9.0 Pie i jest zasilany przez akumulator o pojemności 4400 mAh (producent nie podaje, czy jest obsługiwana jakakolwiek technologia szybkiego ładowania).

Oprócz tego, HAMMER Iron 3 LTE oferuje jeszcze aparaty 5 Mpix na przodzie i 13 Mpix + 0,3 Mpix na tyle oraz moduł NFC i Dual SIM (standby; 2x nano SIM; hybrydowy), a także 3,5 mm złącze słuchawkowe. Bateria ładowana jest przez port microUSB.

HAMMER Iron 3 LTE – cena

Sugerowaną cenę tego modelu ustalono na 699 złotych. Smartfon jest już dostępny w oficjalnym sklepie internetowym producenta. Mam jednak nieodparte wrażenie, że HAMMER Iron 3 LTE powinien być nieco tańszy, przynajmniej o 100 złotych, ponieważ jego specyfikacja jest bardzo podstawowa.

Źródło: informacja prasowa, myPhone