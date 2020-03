Gigaset GS80 jest tani, budżetowy, ale przynajmniej ma modem 4G LTE

Niska cena nie bierze się znikąd. Producenci to nie organizacje charytatywne, nawet jeśli czasami ich zysk ze sprzedaży danego urządzenia jest niewielki. Przyzwyczailiśmy się więc, że najbardziej budżetowe konstrukcje nie oferują tak podstawowego elementu, jak modem 4G LTE, którego użytkownicy mają prawo oczekiwać w XXI wieku, szczególnie że powoli upowszechnia się sieć 5G. Gigaset GS80 jest wyjątkiem, aczkolwiek jego pozostała specyfikacja techniczna jest bardzo podstawowa.

Gigaset GS80 – specyfikacja

Model ten bazuje na dość rzadko spotykanym w smartfonach procesorze Spreadtrum SC9850K, który składa się z czterech rdzeni ARM Cortex-A7 o maksymalnej częstotliwości taktowania 1,1 GHz i grafiki ARM Mali 820 MP1. Do jego produkcji wykorzystywany jest 28 nm proces technologiczny. Niewątpliwą zaletą tego SoC jest modem 4G LTE, którego nie oferuje podobny pod względem specyfikacji układ MediaTek MT6580 (a nadal pojawia się on w nowych budżetowcach).

Mimo że procesor Spreadtrum SC9850K zapewni raczej „przeciętną” wydajność, to użytkownicy przynajmniej będą mogli korzystać z dobrodziejstw sieci czwartej generacji. Oprócz tego, do ich dyspozycji oddany zostanie wyświetlacz LCD o przekątnej 5 cali i rozdzielczości FWVGA (480×854 pikseli). Co ciekawe, gdy spojrzymy na załączoną poniżej grafikę przedstawiającą panel przedni Gigaset GS80, to zauważymy, że przyciski funkcyjne Androida znajdują się zarówno na ekranie, jak i obudowie, lecz zapewne jest to niedopatrzenie grafików.

Smartfon oferuje też 1 GB RAM i 8 GB pamięci wbudowanej z możliwością rozszerzenia przy pomocy karty microSD o maksymalnej pojemności 128 GB, ale można to „usprawiedliwić” faktem, że urządzenie pracuje pod kontrolą systemu Android 8.1 Oreo Go Edition, który ma mniejsze wymagania. Na pokładzie Gigaset GS80 znajdują się również pojedynczy aparat o rozdzielczości 5 Mpix z diodą doświetlającą na panelu tylnym, pojedynczy 2 Mpix do selfie i rozmów wideo na przodzie oraz Dual SIM, port microUSB i 3,5 mm złącze słuchawkowe. Całość zasila akumulator o pojemności 2000 mAh.

Gigaset GS80 – cena, dostępność

Sugerowaną cenę tego modelu ustalono na 249 złotych i za tyle można go kupić w sieci Media Markt. Smartfon dostępny jest też w Selgros, który sprzedaje go za 264,45 zł z VAT. Z kolei w Carrefour do 21 marca 2020 roku jego cena została obniżona do 199 złotych.

Źródło: Telepolis