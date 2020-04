LG prezentuje telefon z klapką, niemal wyjęty z poprzedniej epoki

Projektanci telefonów niechętnie sięgają już po dość wysłużoną formułę urządzeń z klapką, co jest raczej zrozumiałe, biorąc pod uwagę, że użytkownicy pokochali smartfony z wielkimi ekranami. Dla miłośników klasycznego stylu LG przygotowało model Folder 2.

Telefon z klapką dla niewymagających

Najwyraźniej pierwszy model LG Folder z 2018 roku musiał osiągnąć jakiegoś rodzaju sukces, skoro producent zdecydował się wprowadzić na rynek jego następcę. LG Folder 2 wydaje się być konstrukcją przeznaczoną dla osób oczekujących wyłącznie podstawowych funkcji telefonu. Nie ma za wiele wspólnego z linią smartfonów z linii W20xx od Samsunga, wyposażonych w najnowsze procesory i świetne aparaty. Tu ważna jest prostota i przystępna cena.

To dlatego Folder 2 dysponuje po otwarciu pojedynczym 2,8-calowym ekranem QVGA oraz pojedynczym, 0,9-calowym ekranem przednim, służącym do wyświetlania powiadomień i innych najpotrzebniejszych informacji. W obudowie zamontowano także klawisz SOS, którego trzykrotne naciśnięcie skutkuje wybraniem wcześniej ustalonego numeru alarmowego i jednocześnie wysłaniem SMS-a z informacją o lokalizacji. Jest też przycisk dla głosowego asystenta, którego wyposażono w najpotrzebniejsze funkcje pokroju podawania aktualnej pogody, daty, godziny czy wykonywania prostych obliczeń. Otwarta klapka ukazuje też obecność klawiatury fizycznej ze słownikiem T9.

W środku działa procesor Qualcomm Snapdragon 210 (1,1 GHz) z układem graficznym Adreno 304 – najwyraźniej więc pracownicy LG znaleźli jakiś dawno nieotwierany magazyn z układami sprzed 5 lat. Do tego należy doliczyć 1 GB RAM i 8 GB pamięci wewnętrznej (rozszerzalnej przy pomocy karty microSD 32 GB).

Z racji budżetowych ambicji, LG nie szarżowało także pod względem złożoności aparatu: mamy tu kamerę z matrycą 2 MPix. Telefon obsługuje Wi-Fi, Bluetooth 4.1, GPS oraz sieci 4G LTE. Całość zasila bateria o pojemności 1470 mAh. Wymiary urządzenia to 107,9×55×18 mm, zaś waży ono 127 g. Choć działa na zmodyfikowanym Androidzie, raczej mało prawdopodobne jest, by korzystał z wszystkich jego zalet.

Jak widać, LG Folder 2 to rzecz dla specyficznej klienteli – osób zadowolonych z bazowej funkcjonalności i niemal nic ponad to. Będzie dostępny w Korei Południowej od 17 kwietnia, i raczej mało prawdopodobne, by pojawił się w Europie. Jego cenę ustalono na 198000 wonów, czyli w przeliczeniu jakieś 670 zł.

Na koniec ciekawostka: swego czasu model o nazwie Folder 2 miał Samsung (a dokładniej: Galaxy Folder 2). Proszę – jak niektóre pomysły potrafią być przerabiane przez różnych producentów.

źródło: LG dzięki fonearena

