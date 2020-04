Nowe ProBooki z procesorami AMD Ryzen 4000 od HP wkrótce będą dostępne w Polsce

Polski oddział HP poinformował o zamiarze wprowadzenia do naszego kraju nowych laptopów – HP ProBook 445 G7 i HP ProBook 455 G7 stworzono przede wszystkim z myślą o rozwijających się firmach i specjalistach pracujących zdalnie. Urządzenia bazują na procesorach AMD Ryzen 4000.

HP ProBook 445 G7 i HP ProBook 455 G7 – specyfikacja

Oba modele są praktycznie takie same – różnice ograniczają się właściwie tylko do przekątnej ekranu (14 cali w HP ProBook 445 G7 i 15,6 cala w HP ProBook 455 G7), a co za tym idzie, również wymiarów i wagi urządzeń.

W zależności od wersji, wyświetlacz w HP ProBook 445 G7 i HP ProBook 455 G7 będzie miał rozdzielczość 1366×768 pikseli lub Full HD 1920×1080 pikseli. W każdym przypadku zastosowano powłokę antyodblaskową, ale ekrany mogą różnić się też jasnością (od 220 do nawet 1000 nitów), stopniem pokrycia palety barw w standardzie NTSC (45% lub 72%) oraz rodzajem matrycy.

Ekran w HP ProBook 445 G7 i HP ProBook 455 G7 można odchylić nawet o 180°.

HP ProBook 445 G7 i HP ProBook 455 G7 będą dostępne w wersjach z procesorami AMD Ryzen 3 4300U, AMD Ryzen 5 4500 i AMD Ryzen 7 4700. Użytkownicy dostaną też do dyspozycji 16 GB DDR4-3200 SDRAM oraz od 128 GB do 1 TB pamięci na programy i pliki (w zależności od konfiguracji, może to być – na przykład – M.2 SATA SSD TLC, PCIe NMe M.2 SSD lub HDD SATA).

HP ProBook 445 G7 i HP ProBook 455 G7 zaoferują także m.in. głośniki stereo, Bluetooth 5, slot na kartę SD, 2x USB 3.1 Gen 1, 1x USB-C Gen 1 (ze wsparciem dla PD i DisplayPort), 1x USB 2.0, 1x HDMI 1.4, RJ-45 oraz złącze mikrofonowe i słuchawkowe.

W wybranych konfiguracjach klawiatura w HP ProBook 445 G7 i HP ProBook 455 G7 będzie podświetlana. Na pokładzie nie zabrakło też kamerki 720p HD. Laptopy zasili akumulator o pojemności 45 Wh ze wsparciem dla technologii szybkiego ładowania (do 50% w 30 minut). Producent przewidział też wersje z różnymi wydaniami systemu Windows 10. Obudowa urządzenia spełnia wymagania militarnej normy odporności MIL-STG 810G.

HP ProBook 445 G7 i HP ProBook 455 G7 – cena, dostępność w Polsce

Ceny obu laptopów mają zaczynać się w Polsce od 3499 złotych. Jeden i drugi model trafi do sprzedaży w naszym kraju w czerwcu 2020 roku.

Źródło: informacja prasowa

– nowy serwis Tabletowo o Internecie Rzeczy. Sprawdź!