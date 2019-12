Honor zaprezentował laptop MagicBook 15 z procesorami Intel Core 10. generacji

Honor rozszerzył swoje portfolio o laptopy w kwietniu 2018 roku, czyli ponad 1,5 roku temu. Od tamtej pory producent wprowadził na rynek kilka tego typu urządzeń, a teraz zaanonsował model MagicBook 15 z procesorami Intel Core 10. generacji.

Honor MagicBook 15 – specyfikacja, cena

Model ten Honor zaprezentował po raz pierwszy niemal miesiąc temu, 26 listopada 2019 roku, jednak wówczas producent zapowiedział wyłącznie konfigurację z czterordzeniowym procesorem AMD Ryzen 5 3500U 2,1 GHz ze zintegrowaną grafiką Radeon Vega 8 1200 MHz. Później po cichu dołączyła do niej wersja z czterordzeniowym AMD Ryzen 7 3700U 2,3 GHz z Radeon RX Vega 10 Graphics 1400 MHz, a teraz również z chipsetami Intel Core 10. generacji i dedykowaną kartą graficzną NVIDIA GeForce MX250 2 GB GDDR5.

Klienci preferujący produkty Intela będą mogli wybrać jedną z czterech konfiguracji:

Intel Core i5-10210U 1,6 GHz + 8 GB DDR4 RAM + 256 GB SSD za 4899 juanów (równowartość ~2600 złotych),

Intel Core i5-10210U 1,6 GHz + 8 GB DDR4 RAM + 512 GB SSD za 5199 juanów (równowartość ~2770 złotych),

Intel Core i5-10210U 1,6 GHz + 16 GB DDR4 RAM + 512 GB SSD za 5499 juanów (równowartość ~2930 złotych),

Intel Core i7-10510U 1,8 GHz + 8 GB DD4 RAM + 512 GB SSD za 5899 juanów (równowartość ~3150 złotych).

W każdej ww. konfiguracji dodawana jest też karta graficzna NVIDIA GeForce MX250 2 GB GDDR5, podczas gdy w wersjach z procesorami AMD za przetwarzanie grafiki odpowiadają zintegrowane GPU.

W każdej konfiguracji Honor MagicBook 15 oferuje również 15,6-calowy wyświetlacz IPS o proporcjach 16:9 i rozdzielczości Full HD 1920×1080 pikseli z matową powłoką. Do tego wyświetlacz charakteryzuje się kontrastem 800:1 i jasnością 250 nitów. Producent dodał też filtr niebieskiego światła. Użytkownicy dostaną do dyspozycji także czytnik linii papilarnych zintegrowany z klawiszem zasilania oraz kamerę internetową 1 Mpix 720p HD ukrytą pomiędzy klawiszami F6 i F7 (wystarczy ją wcisnąć, aby się wysunęła; w podobny sposób się ją chowa). Laptop ma na pokładzie moduł NFC, dzięki czemu można w szybki i prosty sposób przesyłać pliki ze smartfona za pomocą funkcji Magic-link 2.0 (wystarczy go przyłożyć po prawej stronie touchpada).

Honor MagicBook 15 pracuje pod kontrolą systemu Windows 10. Konfiguracje z procesorami Intel Core 10. generacji nie będą dostępne w wersjach z Linuksem. Laptop zasila bateria o pojemności 42 Wh, którą ładuje się zasilaczem o mocy 65 W przez port USB-C (do 53% w pół godziny, do 70% w godzinę, do 100% w ~2,5 godziny). Użytkownicy dostaną też do dyspozycji porty USB-A 2.0 i USB-A 3.0 oraz 3,5 mm złącze audio.

