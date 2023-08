Premia za konto osobiste – jak znaleźć najlepszą?

Artykuł sponsorowany

Założenie konta bankowego to w dzisiejszych czasach nic nadzwyczajnego. Własne rachunki mają już nawet nastolatkowie i dzieci. ROR daje gwarancję bezpieczeństwa środków i sporą wygodę w dysponowaniu nimi. Ważne, aby wybrać jak najkorzystniejszą dla siebie opcję. Gdzie szukać okazyjnych ofert?

Jakie możliwości daje konto osobiste?

Konto osobiste w banku to zdecydowanie najpopularniejsza usługa, jaką świadczą placówki. Pozwala ona na gromadzenie pieniędzy w bezpiecznym miejscu, a także korzystanie z nich w dowolnym momencie. Użytkownik rachunku otrzymuje kartę płatniczą, którą może dokonywać transakcji zarówno w sklepach stacjonarnych, jak i internetowych.

Ponadto bardzo dobrze rozwinięta jest w tym przypadku bankowość internetowa. Właściciele ROR-ów mogą korzystać z aplikacji mobilnych oraz witryn banków na dowolnych urządzeniach. Dzięki temu zyskują dostęp do historii swoich wydatków i wpływów, wykonują przelewy czy kontrolują swoje comiesięczne płatności.

Aby nie spóźniać się z regulowaniem rachunków, warto ustawić na koncie zlecenia stałe, które będą automatycznie wysyłane każdego miesiąca. Poza tym konto w banku pozwala na dostęp do płatności na telefon, co przydaje się na co dzień np. gdy chce się podarować dziecku kieszonkowe czy rozliczyć ze znajomymi po wspólnym wyjściu na miasto.

Wygodne płatności online to sposób nie tylko na szybkie zakupy przez internet, ale i oszczędności. Wysyłki są tańsze, gdy dokonuje się transakcji przez internet. Do wielu rachunków da się podpiąć dodatkowe konto oszczędnościowe, na które wędruje np. określony procent z każdego wydatku. W ten sposób można łatwiej uzbierać środki na wymarzoną rzecz czy podróż.

Prowadzenie własnego ROR-u otwiera drzwi do innych produktów bankowych np. karty kredytowej czy pożyczki. Na konto osobiste pozyskuje się wynagrodzenie za wykonywaną pracę i wszystkie inne świadczenia, np. renty, emerytury czy alimenty. Nie trzeba się martwić o bezpieczeństwo środków, ponieważ systemy bankowe to najpewniejszy sposób ochrony pieniędzy.

Gdzie szukać najlepszej premii za założenie konta?

Gdy chce się założyć konto osobiste, można udać się do pobliskiego banku. Warto jednak wcześniej sprawdzić, jakie propozycje mają poszczególne placówki. W ramach wielu z nich da się pozyskać premie, które są miłym podarunkiem na początku korzystania z ROR-u. Aby je uzyskać, trzeba spełnić zwykle bardzo proste wymagania.

Konto osobiste – porównanie najlepszych ofert z premiami znajduje się na stronie internetowej Bankier SMART. To ranking gromadzący wszystkie aktualne propozycje banków i układający je w kolejności od najbardziej atrakcyjnej. Przy każdej z nich znajduje się informacja o tym, jaki maksymalny bonus można pozyskać, gdy założy się ten rachunek.

Niektóre placówki nie oferują premii, a te, które to robią, najczęściej proponują kwoty 200-600 zł. Co zwykle należy do wymogów, które trzeba spełnić, aby pozyskać pieniądze?

Korzystanie z usług kantora online.

Użytkowanie aplikacji mobilnej banku.

Płacenie kartą lub telefonem.

Uruchomienie rachunku za pomocą selfie.

Przeważnie bonusy mają formę przelewu na konto, ale nie zawsze. Czasami otrzymuje się również vouchery do wykorzystania w wybranych sklepach. Wartości w rankingu są podane niezależnie od formy wypłaty, więc należy sprawdzać poszczególne opcje poprzez kliknięcie małego znaku zapytania przy każdej z nich.

Na jakie aspekty jeszcze zwrócić uwagę?

Poza bonusami istnieje jeszcze kilka innych kwestii, które trzeba mieć na uwadze, gdy szuka się konta osobistego dla siebie. Pierwsza dotyczy opłaty za prowadzenie rachunku. Zazwyczaj wynosi ona 0 złotych, ale czasami podaje się ją w zakresie, co oznacza, że trzeba coś zrobić, aby placówka zwolniła klienta z opłaty.

Kolejnym kosztem, jakim może zostać obarczony właściciel rachunku, jest dysponowanie kartą debetową. Zazwyczaj wystarczy regularnie płacić nią w sklepach, aby nie trzeba było uiszczać kilku złotych za jej posiadanie. Instytucje często wymagają np. pięciu transakcji w miesiącu, więc łatwo to wykonać.

Trzecia kwestia to koszt korzystania z bankomatów. Na ogół banki wymagają opłat, kiedy używa się maszyn należących do innych placówek. Zdarza się, że nawet darmowe wypłaty są ograniczone w danym miesiącu. Jeśli zamierza się często korzystać z gotówki, to warto zweryfikować ten warunek w wybranej ofercie.

Ponadto powinno się sprawdzić koszt przelewów do innych osób i tego, czy istnieje opcja wykonywania transakcji ekspresowych. Niekiedy są one dodatkowo płatne lub obowiązuje pewna pula szybkich transferów do wykorzystania w danym okresie. Osoby wykonujące wiele transakcji muszą zainteresować się tym tematem.

Klienci, którzy wiele podróżują, powinni skupić się na możliwości wypłat z bankomatów zagranicznych czy korzystaniu z przewalutowań na koncie. Niektóre oferty powstają z myślą o częstych wyjazdach i pozwalają np. na zbliżeniowe płatności w innych krajach po niskim kursie.

Korzyści z prowadzenia konta osobistego

Prowadzenie konta osobistego to szansa na zapanowanie nad swoimi finansami i zabezpieczenie ich przed kradzieżą czy innymi nieprzyjemnymi sytuacjami. W banku są one doskonale chronione. ROR pozwala na wygodne i szybkie płatności za zakupy we wszystkich sklepach z terminalem i online.

Aplikacja mobilna z dostępem do bankowości internetowej to narzędzie, dzięki któremu da się śledzić wszystkie wpływy i wydatki, a także wykonywać przelewy. Za pośrednictwem telefonu można łatwo opłacić mieszkanie, żłobek dla dziecka czy subskrypcję w serwisie streamingowym.

Oprogramowanie daje też sposobność odkrywania innych usług bankowych. Oznacza to, że właściciel konta jest w stanie złożyć w aplikacji np. wniosek o pożyczkę czy kartę kredytową. Poza tym za dołączenie do grona klientów danej placówki otrzymuje się premie, które wolno wykorzystać na dowolny cel.

W dzisiejszych czasach trudno wyobrazić sobie funkcjonowanie całkowicie bez dostępu do konta. Gotówka powoli odchodzi w zapomnienie, choć zawsze warto jej mieć nieco przy sobie, aby móc np. dać kelnerom napiwek w restauracji.

Artykuł sponsorowany podesłany przez reklamodawcę