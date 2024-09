Predator Helios Neo 16 to kocur do nauki i rozrywki

Artykuł sponsorowany

Uczniowie wracają do szkół, studenci cieszą się ostatnimi tygodniami wakacji. To dobry moment, by spojrzeć w stronę narzędzia, które pomoże w nauce, ale też zapewni wieczorną rozrywkę. Jeśli szukasz wydajnego laptopa gamingowego, warto spojrzeć w stronę Predator Helios Neo 16 z kartą graficzną NVIDIA® GeForce RTX™ 4070. Co to za sprzęt i co potrafi, zakładając, że mamy do czynienia ze sprzętem z obsługą takich technologii, jak DLSS, Ray Tracing i wielu innych?

Predator Helios Neo 16 to kocur

Predator Helios Neo 16 to laptop gamingowy, po którym od początku obcowania z nim nie mamy wątpliwości, jakie jest jego główne przeznaczenie. Dość agresywny design, liczne ścięcia krawędzi czy wreszcie wszechobecne wyloty powietrza dają gwarancję tego, że gracze zdecydowanie się z nim polubią.

Z kolei ogromny, masywny zasilacz 330 W, dołączony do zestawu sprzedażowego od razu sugeruje, jak dużo mocy będzie potrzebował ten sprzęt i jak wiele będzie potrafił z siebie dać (to oczywiście zaraz sprawdzimy). Przy okazji warto dodać, że urządzenie wyposażone jest w akumulator o pojemności 90 Wh.

Od siebie dodam, że – jeśli chodzi o wzornictwo – zdecydowanie mogą podobać się niebieskie wstawki kolorystyczne na obudowie, jak i użycie mlecznych klawiszy (które zresztą są aksamitne, dzięki czemu przyjemnie się na nich pisze). Oczywiście nie mogło się obyć bez ich podświetlenia RGB.

Najważniejsze jest jednak to, co znajduje się pod maską. Jeśli chodzi o wnętrze, znajdziemy tu kartę graficzną NVIDIA® GeForce RTX™ 4070, odpowiadającą za jak najlepsze wrażenia graficzne w grach, natomiast za działanie i wydajność odpowiada procesor Intel Core i9-13900HX, który może pochwalić się 24 rdzeniami i 32 wątkami, 36 M pamięci Intel Smart Cache i taktowaniem maksymalnie 5,40 GHz.

Do tego mamy 16 GB RAM w standardzie DDR5 (a dokładnie dwie 8 GB kości DDR5 5600 MHz), ale Acer pozwala użytkownikom na możliwość rozbudowy pamięci do maksymalnie 32 GB. Laptop ma także wbudowany dysk SSD o pojemności 1 TB, więc przestrzeni na wszelkie pliki i programy nie powinno szybko zabraknąć.

Wszystkie treści wyświetlane są natomiast na 16-calowym wyświetlaczu, charakteryzującym się rozdzielczością 2560 x 1600 pikseli (WQXGA), częstotliwością odświeżania na poziomie 165 Hz oraz 100% pokryciem przestrzeni barw sRGB. Co najważniejsze, jest to matryca matowa, więc możemy mówić o naprawdę wysokim komforcie obcowania z urządzeniem – to zdecydowanie warto podkreślić.

Jeśli chodzi o porty i złącza, Predator Helios Neo 16 został wyposażony w HDMI 2.1, dwa złącza USB C 3.2 Gen 2 (10 Gb/s), dwa porty USB 3.2 Gen 2 oraz jeden USB 3.2 Gen 1. Mamy tutaj także czytnik kart microSD, Ethernet i wejście audio 3,5 mm. Sprzęt wspiera także obsługę DisplayPort oraz Thunderbolt 4 przez USB C.

Sami przyznajcie – brzmi to wszystko bardzo obiecująco. Gdy dodam do tego, że maszyna ta waży ok. 2,6 kg okazuje się być jeszcze ciekawiej. Co prawda nie jest to laptop lekki jak piórko, ale zdecydowanie nadaje się do wzięcia na uczelnię, gdy sytuacja tego wymaga. A i w giereczki można sobie pograć…

Do tego zaraz przejdziemy, czas na kilka słów na temat zastosowanych technologii NVIDII, które z pewnością docenicie.

Technologie NVIDIA na pomoc uczniom i studentom

Jesień powoli puka do naszych drzwi. Rok szkolny już się zaczął, z kolei akademicki rozpocznie się niebawem. Oznacza to, że dla uczniów i studentów powraca codzienna rutyna związana z nauką, projektami i, oczywiście, chwilą rozrywki po godzinach spędzonych na zajęciach.

Jeśli zastanawiasz się nad wyborem nowego laptopa, który sprosta wszystkim tym wymaganiom, warto zwrócić uwagę na te, które mogą pochwalić się zastosowaniem karty graficznej NVIDIA® GeForce RTX™ z serii 40XX – tak, jak Predator Helios Neo 16. Te układy to nie tylko wysoka wydajność, ale także technologie, które mogą naprawdę ułatwić życie.

Jeśli studiujesz inżynierię, architekturę czy informatykę, wiesz, jak ważna jest moc obliczeniowa podczas pracy z modelowaniem 3D, symulacjami czy analizą danych. Karty graficzne NVIDIA, o których mowa, to nie tylko sprzęt do gier – to narzędzie, które pozwoli szybko i sprawnie realizować wymagające projekty, ponieważ zostały zoptymalizowane pod kątem sprawnego działania w programach wykorzystywanych na kierunkach technicznych. Dzięki temu możesz skupić się na nauce, zamiast martwić się, że coś nie działa tak, jak powinno.

Dzięki NVIDIA Studio masz pewność, że laptop jest skonstruowany z myślą o pracy w programach graficznych, wideo czy animacji 3D. Wykorzystanie rdzeni RT w połączeniu z odszumianiem i DLSS 3 pozwala modelować i renderować wirtualny świat wydajnie, co oznacza wsparcie dla Blendera czy Autodesk. Oczywiście nie zabrakło wsparcia dla popularnych usług Adobe, jak Illustrator, Photoshop czy Premiere Pro.

Ray Tracing natomiast może się wydawać domeną graczy, ale wyobraź sobie, że pracujesz nad projektem z zakresu architektury lub grafiki i chcesz, żeby wszystko wyglądało jak najbardziej realistycznie. Ray tracing pozwala na odwzorowanie światła, cieni i odbić w sposób, który do tej pory był dostępny głównie w grach. Teraz masz to na wyciągnięcie ręki w swoim laptopie. Dzięki temu Twoje wizualizacje mogą zachwycać nie tylko Ciebie, ale i Twoich wykładowców czy klientów.

Jeśli już mówimy o grafice i technologiach, wykorzystywanych w kartach graficznych z serii GeForce RTX™ 40XX, warto wspomnieć o DLSS. To trochę technologia rodem z przyszłości – wykorzystuje sztuczną inteligencję do tego, by poprawić jakość obrazu i jednocześnie zwiększyć wydajność. Co to oznacza w praktyce?

Technologia ta analizuje klatki generowane w grze i dobudowuje, z użyciem sztucznej inteligencji, dodatkowe FPS-y. To natomiast sprawia, że różnica w jakości grafiki jest właściwie nie do zauważenia, mimo odczuwalnego wzrostu płynności rozgrywki.

Z kolei dla tych, którzy potrzebują szybkości i precyzji, NVIDIA Reflex może okazać się strzałem w dziesiątkę. To technologia, która minimalizuje opóźnienia, co jest szczególnie przydatne, gdy liczy się czas reakcji. Mniejsza latencja oznacza, że wszystko, co dzieje się na Twoich oczach, dzieje się szybciej i płynniej. A do tego odciąża procesor.

Na koniec warto wspomnieć o RTX AI – sztucznej inteligencji, która wspiera Twoje codzienne zadania. Niezależnie od tego, czy jesteś zapalonym programistą, czy po prostu chcesz przyspieszyć swoją pracę nad projektem, AI może naprawdę zrobić różnicę. Wyobraź sobie, że trenujesz model AI lub analizujesz ogromne zbiory danych. Dzięki technologii RTX AI zrobisz to szybciej i bardziej efektywnie. To coś, co z pewnością doceni każdy student nauk komputerowych czy inżynieryjnych.

Predator Helios Neo 16 w praktyce – jak się sprawdza w grach?

I to jest dobry moment, by przejść z teorii do praktyki. Zapytacie “jak Predator Helios Neo 16 radzi sobie w grach”, a ja postaram się odpowiedzieć na to pytanie w kilku prostych słowach, opierając się na swoich doświadczeniach z kilkoma tytułami.

Zanim zaczniemy małe wprowadzenie – wszystkie gry były ogrywane na natywnej rozdzielczości matrycy (2560 x 1600 pikseli) w najwyższych możliwych ustawieniach graficznych, po części z wykorzystaniem technologii NVIDII – zresztą, zobaczcie sami.

Niestety, muszę zaznaczyć, że w niektórych tytułach udało mi się po długich bojach porobić screeny z nakładką ukazującą wydajność… a w niektórych niestety nie. Nie mam pojęcia, od czego zależało to, czy nakładka była widoczna na screenie, więc musicie momentami uwierzyć mi na słowo.

Black Myth Wukong

Nie wiedziałem, czego się spodziewać po tym tytule, ale jestem bardzo pozytywnie zaskoczony warstwą graficzną i tym, jak implementacja wszystkich technik dobrze tu współgra. Przy “wszystko na Ultra” możemy spokojnie spodziewać się okolic od 60 do 70 FPS, co – w połączeniu z grą na padzie – zapewnia nam długie godziny przy fajnym tytule!

Star Wars Outlaws

No dobrze, wszyscy wiemy, że ten tytuł ma pewne… problemy? Nazwijmy to “problemami wieku dziecięcego”. Nie do końca gotowa jest implementacja RTX, ale za to przyjemnie działa już funkcja DLSS, jak i generowanie klatek. W skrócie – nie widać różnicy w obrazie, a wydajność jest o wiele wyższa!

Standardowa rasteryzacja – od 45 do 60 FPS

DLSS 3 – od 70 do 90 FPS

Teraz trzeba się uzbroić w cierpliwość aż Ubi doprowadzi tytuł do perfekcji… i wtedy do niego wrócę :)

Call of Duty Black Ops 6 (beta)

Szczęśliwie się stało, że – pracując nad tym tekstem – akurat zawitała beta CoD-a w najnowszej odsłonie Black Ops 6.

Nie będę przedłużać, bo tutaj różnice są ogromne i najlepiej aż sami to zobaczycie!

Standardowa rasteryzacja – od 45 do 60 FPS

DLSS 3 – od 85 do 110 FPS

Jedyny komentarz, jaki mogę zostawić, to… “nieźle, nie?”

Predator Sense, czyli wyciśnij z laptopa jeszcze więcej!

Laptop laptopem, podzespoły podzespołami, technologie technologiami, ale oprogramowaniu też warto się przyjrzeć – zwłaszcza, gdy preinstalowany jest program o tak obszernych możliwościach jak Predator Sense. Oprogramowanie to umożliwia przede wszystkim monitorowanie i dostosowywanie wydajności systemu, dzięki czemu możemy w prosty sposób zoptymalizować doświadczenia związane z graniem na laptopie.

Z użyciem Predator Sense możemy przeprowadzić pełen monitoring wydajności laptopa – prześledzimy temperatury podzespołów, wykorzystanie CPU i GPU, jak i prędkość wentylatorów. To jednak także miejsce, w którym dostosujemy podświetlenie RGB klawiatury do własnych preferencji czy stworzymy i będziemy mogli zarządzać profilami dla różnych gier, co pozwala na automatyczne dostosowanie ustawień i wydajności w zależności od uruchomionego tytułu.

A, i ważne – zaawansowani użytkownicy mogą wykorzystać również funkcje overclockingu w celu maksymalizacji wydajności swojego sprzętu.

Krótkie podsumowanie

Gamerzy z uśmiechem na ustach wykorzystają potencjał DLSS 3 czy Ray Tracing, by wycisnąć z ulubionych tytułów maksimum możliwości, streamerzy – dzięki NVIDIA Broadcast – wniosą strumieniowanie swoich materiałów do sieci na wyższy poziom, a twórcom z pomocą przyjdą takie rozwiązania, jak NVIDIA Studio czy techniki oparte o AI i uczenie maszynowe.

Jak zatem widać, Predator Helios Neo 16 – w połączeniu z technologiami, oferowanymi przez karty graficzne NVIDIA® GeForce RTX™ z serii 40XX – to sprzęt, który może znacznie ułatwić powrót do szkoły czy na uczelnię. Niezależnie od tego, czy uczysz się, tworzysz czy grasz, technologie NVIDII, które oferuje ten laptop, pomogą Ci sprostać wszystkim wyzwaniom, jakie przynosi nowy rok.

A kupisz go m.in. w Media Expert.

Materiał powstał przy współpracy z Acer Polska i NVIDIA