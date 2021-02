A jak Wam minął rok? Zobacz swoje podsumowanie 2020 w PlayStation i zdobądź upominek

Styczeń co prawda już za nami, ale PlayStation dopiero teraz postanowiło udostępnić nam nasze statystyki odnośnie roku 2020 na konsolach Sony. Jak więc minął Wam zeszły rok?

Twój rok 2020 z PlayStation

Jak co roku, na specjalnej stronie Sony wrapup.playstation.com podejrzeć możemy nasze statystyki z roku 2020, dotyczące czasu spędzonego na konsolach PlayStation. Sprawdzić możemy nie tylko liczbę spędzonych godzin przy PS4 i PS5, ale także przejrzeć ile osiągnięć zdobyliśmy w danym roku, czy to, która gra wciągnęła nas najbardziej.

Jeśli posiadacie gogle PlayStation VR, to tu również zobaczyć możecie, ile czasu spędziliście w wirtualnej rzeczywistości. U nas w redakcji gogle VR nie cieszą się niestety zbyt dużą popularnością ;)

Dowiedzieć się również możemy, który dzień tygodnia jest naszym ulubionym, jeśli chodzi o granie na PlayStation. Tu bez żadnych niespodzianek, zwykle królują weekendy.

Na samym końcu możemy odebrać również mały upominek w postaci bardzo ładnego motywu dla naszej konsoli.

Pochwalcie się swoimi wynikami za rok 2020 w komentarzach, o ile strona będzie Wam działać – mi niestety pomimo spełnienia wszystkich potrzebnych warunków, statystyki nie chcą się pojawić.

Dlaczego tylko raz do roku?

Nasuwa się tu jedno pytanie – dlaczego dostępu do tych statystyk nie mamy cały czas? Jeśli konsola ciągle zbiera nasze dokładne dane temat naszej rozgrywki, to powinna nam je pokazywać, kiedy tylko chcemy – tak jak to ma miejsce, chociażby na Steam. Dla mnie jako dla recenzenta byłoby to spore ułatwienie, bo mógłbym znacznie precyzyjniej sprawdzać, ile czasu spędziłem w danej grze.

Ale też „poza pracą” z przyjemnością spojrzałbym, na niektóre statystyki, by chociażby w łatwiejszy sposób kontrolować dzienną ilość godzin spędzonych przy konsoli, bez niepotrzebnego kombinowania. Mam więc nadzieje, że funkcja ta zawita kiedyś na konsole PlayStation na stałe.

U naszego gamera Kuby statystyki przedstawiają się tak (przy czym ten Sackboy to sprawka Kasi!):