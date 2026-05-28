ORLEN Paczka idzie z duchem czasu. Automaty paczkowe na słońce już są 

Artykuł sponsorowany

Każdy automat paczkowy do działania potrzebuje zasilania – to chyba jasne. Ale czy wiedziałeś, że nie wszystkie tego typu maszyny wykorzystują tak zwany prąd z sieci? W Warszawie stanęły pierwsze automaty ORLEN Paczka wyposażone w panele fotowoltaiczne i magazyny energii, co czyni je całkowicie samowystarczalnymi.

Wita Cię czarny ekran. Co robisz?

Przez większość czasu automaty ORLEN Paczka, biorące udział w pilotażu, działają w trybie uśpienia. W celu oszczędzania energii mają wygaszony ekran.

W ich przypadku – zamiast tapnąć w ekran, żeby się wybudził – musimy wcisnąć przycisk znajdujący się bezpośrednio pod nim. Automat oklejony jest sporej wielkości naklejką, nakierowującą na rzeczony przycisk. Jeśli odbieracie paczkę to możecie też zwyczajnie otworzyć skrytkę za pomocą aplikacji mobilnej.

Jak odebrać paczkę z solarnego lub hybrydowego automatu ORLEN Paczka? Instrukcja krok po kroku:

podejdź do automatu i wciśnij przycisk znajdujący się pod wygaszonym ekranem,

gdy ekran się wybudzi – dotknij go,

wybierz opcję odbioru paczki (lub drugą – nadania – jeśli paczkę chcesz wysłać, a nie odebrać),

zeskanuj kod QR, przykładając telefon do czytnika umieszczonego pod ekranem, lub wpisz kod odbioru, możesz też otworzyć skrytkę zdalnie z telefonu z poziomu odbieranej paczki,

skrytka z Twoją paczką się otworzy, a na ekranie zobaczysz jej umiejscowienie,

podejdź do skrytki, wyjmij paczkę, zamknij skrytkę.

To wszystko – paczka w Twoich rękach :)

Automat ORLEN Paczka bez tradycyjnego źródła zasilania – co warto wiedzieć?

Omawiany automat jest samowystarczalny energetycznie – to już wiesz. Z technicznego punktu widzenia warto dodać, że odpowiadają za to panele fotowoltaiczne o mocy 380 W umieszczone na dachu i magazyn energii o pojemności 11,5 kWh.

I to nie tak, że sprzęt ten działa wyłącznie, gdy świeci mocne słońce. W dni, w których nasłonecznienie jest słabsze, lub po prostu pada i mamy do czynienia z pięćdziesięcioma odcieniami szarości, też nie musisz się bać o możliwość odebrania czy nadania paczki.

Jak informują przedstawiciele ORLEN Paczka: urządzenia mogą pracować nawet do 70 dni bez światła słonecznego, a w wersji bateryjnej – ponad 7 miesięcy. Analizy wskazują, że w ujęciu rocznym system jest samowystarczalny energetycznie.

To dość oczywiste, ale warto, by wybrzmiało: dzięki temu, że ekran automatu jest przez większość czasu wygaszony, podobnie zresztą, jak oświetlenie, ograniczone jest zużycie energii. Dopiero aktywacja maszyny zaprasza ją do pracy. Z doświadczenia mogę powiedzieć, że uruchomienie systemu standardowo trwa od kilku do kilkunastu sekund.

No dobrze, ale właściwie po co to komu – być może zapytasz. Ano po to, by automaty paczkowe mogły pojawiać się w miejscach, w których infrastruktura jest rozwinięta słabo lub wcale – np. na wsiach czy w mniejszych miejscowościach, gdzie możliwości budowy przyłączy są ograniczone.

Pierwsze solarne automaty paczkowe ORLEN Paczka stanęły w Warszawie. Można je znaleźć przy al. KEN (tuż obok urzędu dzielnicy Ursynów), a także na ul. Samolotowej, Kamiennej i Czerniakowskiej. Pilotaż już trwa, więc sam możesz sprawdzić te automaty w praktyce.

Co jeszcze warto wiedzieć o ORLEN Paczka?

Pozwól, że przywołam kilka istotnych faktów na temat ORLEN Paczka, o których sama wcześniej – przyznaję – nie miałam pojęcia.

A zacznijmy może od tego, że na odbiór paczki są aż trzy dni robocze – weekend w ogóle nie wlicza się do tego czasu. Jeśli zatem paczka zostanie umieszczona w automacie w piątek, a Ty akurat wyjeżdżasz ze znajomymi na kajaki, nie musisz martwić się o jej konieczność odebrania do niedzieli – po weekendzie dalej będzie tam na Ciebie czekać.

Co też równie ważne, dostawa trwa zaledwie dzień, pod warunkiem oczywiście, że przesyłka zostanie nadana przed godziną graniczną dla danej maszyny (w moim obrębie jest to godzina 16).

Na koniec ciekawostka. W Polsce jest już ponad 15 tysięcy lokalizacji, w których można skorzystać z usług ORLEN Paczka. Na samym moim osiedlu są co najmniej trzy automaty, dzięki czemu mogę stwierdzić, że rzeczywiście są pod ręką.

Materiał powstał na zlecenie ORLEN Paczka