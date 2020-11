Oclean F1 – soniczna szczoteczka elektryczna z 36000 drgań na minutę

Elektryczne szczoteczki soniczne są popularne od bardzo dawna. Jednak nie wszystkie marki, które je wytwarzają, osiągają ten sam poziom czyszczenia zębów, co produkty Oclean. Każdy z nich oferuje inną moc, od 36000 do 42000 drgań na minutę, aby zaspokoić potrzeby różnych osób w zakresie higieny jamy ustnej.

Oclean F1 – dobra cena i wysoka wydajność

Szczoteczka Oclean F1 ma bardzo dobrą wydajność. Moc zastosowanego w szczoteczce silnika pozwala wibrować końcówce z szybkością 36000 razy na minutę, dzięki czemu zapewnia ona niezawodne soniczne czyszczenie zębów i przestrzeni międzyzębowych.

Oclean F1 obsługuje cztery tryby działania: podstawowy, wybielanie, masaż i higiena wrażliwych zębów. Inteligentny system, za pomocą wibracji, będzie powiadamiał użytkownika o konieczności zmiany pozycji szczoteczki. Dzięki temu będzie on w stanie prawidłowo wyszczotkować zęby i nie pozostawić śladów bakterii czy płytki nazębnej. Szczoteczka przeznaczona jest do użytku przez wszystkich typów użytkowników z różnego rodzaju problemami dentystycznymi.

System ochrony zębów

Oclean F1 wyposażono w specjalny system, który zmniejsza częstotliwość drgań w celu skompensowania nadmiernego nacisku główki szczoteczki na zęby. Mikrosilnik o nazwie Mendosin praktycznie nie ulega zużyciu i zapewnia solidną pracę przez długi czas. Producent chwali się również bardzo wysokiej jakości głowicą czyszczącą, która ma włosie 3D. Jej delikatne zaokrąglenia zwiększają komfort i zapobiegają uszkodzeniom zębów. Użyte tutaj, delikatne włosie DuPont, stosowane jest już we wszystkich produktach Oclean.

Nowy serwis Tabletowo. Sprawdź oiot.pl

Obsługa jednym przyciskiem

Szczoteczka waży niecałe 100 gramów. Kompaktowy rozmiar świetnie współgra z łatwością użytkowania – obsługuje się ją jednym przyciskiem. Ma ona opcje włączania/wyłączania szczoteczki, ale także zmiany trybów pracy. Pod przyciskiem mamy diody sygnalizujące poziom naładowania baterii oraz aktualny tryb działania.

Szczoteczka łączy się z dołączoną do zestawu podstawką magnetycznie, co pozwala jej szybko wyschnąć po rozłączeniu z podstawą oraz zachować higienę. Do zestawu dołączony jest także adapter 5V, który służy do ładowania baterii. Akumulator w obudowie ma 800 mAh. Czas ładowania to 2 godziny, zaś szacowany czas pracy na jednym ładowaniu to 30 dni.

Chociaż Oclean F1 nie jest wyposażony w ekran LED czy 8-strefowy monitoring pominiętych partii czyszczenia zębów, zachowuje wszystkie podstawowe funkcje elektrycznych szczoteczek dla tych, którzy chcą wypróbować nowe rozwiązania. Dla osób rozpoczynających swoją przygodę ze szczoteczkami sonicznymi, zachowuje bardzo dobrą cenę.

Oclean stawia sobie za cel wykorzystanie technologii do poprawiania zdrowia użytkowników. Aby zaspokoić potrzeby różnych konsumentów, firma wprowadziła na rynek całą serię narzędzi do czyszczenia zębów, takich jak Oclean X Pro, Oclean Air 2 Mute czy Ocean W1. Oclean F1 doskonale wpisuje się w te standardy, stanowiąc produkt godny polecenia.