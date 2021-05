Żyj bezpiecznie cyfrowym życiem: ochrona VPN na wielu urządzeniach

Akcja partnerska

W 2020 roku prawie 55 tysięcy osób padło ofiarą przestępców działających w Internecie. To o ponad połowę więcej niż zaledwie cztery lata wcześniej. Przestępcy czyhają na nieostrożnych użytkowników. Zagrożenia są więc realne, a ich skala – niestety – rośnie.

Ochrona komputera i smartfona pozwoli ci uniknąć nieprzyjemnych sytuacji, związanych z kradzieżą tożsamości czy wykorzystania twoich danych przez nieuczciwe podmioty. Warto chronić się w sieci, choćby po to, aby zyskać komfort wiążący się z poczuciem bezpieczeństwa. Popełnione na tobie cyberprzestępstwo może bowiem zmienić się w koszmarne doświadczenie.

Niebezpieczeństwa w sieci

Co może nam grozić, jeśli nie będziemy chronić się przed zagrożeniami w Internecie? Czynników ryzyka jest wiele i każdy z nich może narazić na twoją prywatność zarówno dane, jak i pieniądze. Wymieńmy tu najgroźniejsze z niebezpieczeństw:

Wyciek twoich danych : Dane, takie jak hasła, adresy e-mail czy inne informacje, które cię identyfikują, to gorący towar. Ich ochrona wymaga dużej uwagi.

: Dane, takie jak hasła, adresy e-mail czy inne informacje, które cię identyfikują, to gorący towar. Ich ochrona wymaga dużej uwagi. Ujawnienie prywatnych zdjęć i dokumentów . W erze mediów społecznościowych chętnie dzielimy się zdjęciami. Na komputerze i telefonie znajdują się jednak też prywatne pliki, które mogą zostać wykradzione przez cyberprzestępców.

. W erze mediów społecznościowych chętnie dzielimy się zdjęciami. Na komputerze i telefonie znajdują się jednak też prywatne pliki, które mogą zostać wykradzione przez cyberprzestępców. Utrata pieniędzy. Bankowość internetowa jest bardzo wygodna, ale twoje konto stanowi cenny łup dla hakerów. Przestępcy mogą wyczyścić twoje konto, pozbawiając cię oszczędności.

Tak poważnych zagrożeń nie można lekceważyć. Na szczęście istnieje skuteczne rozwiązanie – to serwery Wirtualnych Sieci Prywatnych, znane szerzej jako VPN.

Chroń się za pomocą VPN

Co kryje się pod tym trzyliterowym skrótem? VPN (ang. „Virtual Private Network”, „Wirtualne Sieci Prywatne”), tunel, przez który płynie ruch w ramach sieci prywatnej pomiędzy nadawcą i odbiorcą za pośrednictwem publicznej sieci (takiej jak Internet). Można opcjonalnie kompresować lub szyfrować przesyłane dane w celu zapewnienia lepszej jakości lub większego poziomu bezpieczeństwa.

W praktyce VPN przyczynia się do zwiększenia bezpieczeństwa twoich urządzeń, chroniąc cię przed zagrożeniami czyhającymi w Internecie. Co ważne, VPN zapewnia ochronę na wszystkich urządzeniach: komputerach, tabletach, smartfonach.

Nie ma znaczenia, jakiego systemu operacyjnego używasz, ani czy pracujesz na nowym, czy nieco starszym sprzęcie. VPN zapewni ci szeroki zakres ochrony. Wymienimy tu najważniejsze korzyści ochrony, uzyskiwanej dzięki VPN.

1. Ochrona przed wyciekiem danych

Dobry VPN umożliwia ochronę przed wyciekami danych, zapewniając prywatne DNS na każdym serwerze. Dzięki temu śledzenie cię w Internecie jest jeszcze trudniejsze.

2. Tryb kamuflażu

Tryb kamuflażu to ochrona przed wykryciem stosowania VPN przez twojego dostawcę Internetu. Zachowasz pełną prywatność nie tylko przed serwisami, które mogą cię śledzić, ale nawet przed twoim operatorem, który nie dowie się, jakie strony odwiedzasz i jakie pliki ściągasz.

3. Ukrywanie IP

Ukrywanie IP poprzez zamianę go na adres jednego z setek serwerów VPN na całym świecie to niezawodny sposób na zerwanie ze śledzeniem. Utrudnia to pracę hakerom, szczególnie tym, którzy czyhają na twoje dane.

4. Szyfrowanie połączeń

Wreszcie połączenia realizowane za pośrednictwem VPN są szyfrowane. Stosuje się tu znakomite metody kodowania danych, takie jak AES-256-GCM.

5. Kill switch

Funkcje, takie jak kill switch, potrafią natychmiastowo rozłączyć cię z Internetem, gdy zostanie wykryta utrata połączenia z VPN. To jeszcze jeden poziom ochrony, zapewniający bezpieczeństwo na wypadek nagłego zerwania połączenia.

Ochrona dla urządzeń mobilnych

Twojej ochrony przed zagrożeniami czyhającymi w Internecie nie powinieneś jednak ograniczać wyłącznie do komputera. Na szczęście, dobry VPN dostępny jest nie tylko na komputery z systemem Windows, Linux i MacOS, ale także na smartfony i tablety.

Smartfona używamy dziś dosłownie do wszystkiego. Według badania Gemius, w 2020 roku liczba mobilnych użytkowników Internetu w Polsce wyniosła aż 23,9 miliona, z ogólnej liczby internautów 28,1 miliona. Za pomocą smartfonów robimy zakupy w Internecie, wykonujemy zdjęcia i kontaktujemy się ze znajomymi w mediach społecznościowych.

Telefon może być nawet jeszcze bardziej podatny na zagrożenia niż laptop czy komputer. W końcu nikt nie chce, aby wyciekły jego prywatne zdjęcia czy dane dostępowe do bankowych aplikacji mobilnych. Na szczęście tu na pomoc przychodzi VPN dla smartfonów.

VPN dla telefonów komórkowych zapewnia takie same funkcje, jak oprogramowanie w wersji na komputery. Zwiększa więc bezpieczeństwo, chroniąc dzięki licznym zaporom, szyfrowaniu oraz ukrywaniu użytkownika.

Konfiguracja takiego oprogramowania na telefonie jest bardzo prosta. W zależności od systemu operacyjnego, aplikację ściągamy ze sklepu Google Play lub z AppStore.

Oprogramowanie w wersji mobilnej jest więc dostępne zarówno dla urządzeń z systemem Android, jak i iOS. Następnie wystarczy zalogować się i wybrać serwer do połączenia.

Podsumowując

Tylko jedno konto VPN jest niezbędne, aby zapewnić sobie bezpieczeństwo na komputerze, smartfonie i tablecie. Korzystając z tych samych danych, zaloguj się na każdym sprzęcie, zyskując ochronę.

Zagrożenia w postaci wycieku danych, ujawnienia prywatnych zdjęć czy nawet wyczyszczenia konta bankowego online, są całkiem realne. Na szczęście, VPN to niezawodny sposób na zwiększenie bezpieczeństwa. Warto skorzystać z ukrywania adresu IP, szyfrowania połączenia, trybu kamuflażu i innych funkcji, aby poczuć się bezpiecznie.

Dobry operator VPN udostępnia okres próbny, podczas którego można bezpłatnie przetestować jego funkcjonalności. Sam abonament jest niedrogi i zamyka się w kilkunastu złotych miesięcznie. To niewielka cena za spokojny sen.

