O tym się nie mówi (lub mówi za mało) o HONOR 600 i HONOR 600 Pro

Artykuł sponsorowany

Kupując nowy smartfon, coraz większą uwagę zwracamy nie tylko na jego wygląd, parametry techniczne i cenę (kolejność dowolna), ale również na wsparcie posprzedażowe oraz szeroko pojętą długowieczność. Niedawno wprowadzone na polski rynek modele HONOR 600 i HONOR 600 Pro mogą pochwalić się szeregiem rozwiązań, dzięki którym ich posiadacze będą mogli cieszyć się nimi przez długie lata. O tym mówi się zdecydowanie zbyt mało, dlatego czas to zmienić!

Elegancka obudowa, która nie boi się wyzwań

HONOR 600 i HONOR 600 Pro należą do smartfonów, które zdecydowanie mogą się podobać. Na zdjęciach wyglądają naprawdę dobrze, ale musicie uwierzyć mi na słowo, że na żywo prezentują się jeszcze lepiej (zwłaszcza w tym jasnym kolorze…). I choć reprezentują segment premium średniej półki, to pod względem jakości wykonania zdecydowanie przywołują na myśl flagowce.

Oba telefony mają smukłe obudowy o grubości zaledwie 7,8 mm z matowymi metalowymi ramkami i szklanymi pleckami. Smartfony mogą pochwalić się potrójnym certyfikatem odporności na wodę i pył: IP68, IP69 i IP69K. Dopełnieniem wytrzymałości jest 5-gwiazdkowy certyfikat SGS Premium Performance Certification of Drop & Crush Resistance, który potwierdza odporność urządzeń na upadki i wgniecenia.

Jeśli jednak z jakiegoś powodu obawiasz się, że Twój telefon niefortunnie wyląduje na asfalcie i uszkodzeniu ulegnie jego wyświetlacz lub tylna obudowa, to – spokojnie – mam dobre wieści. Oba modele, o których dziś mowa, objęte są ochroną HONOR Care+, w ramach której można bezpłatnie wymienić wyświetlacz i obudowę – co ważne, z usługi można skorzystać raz dla każdej części. Ubezpieczenie obejmuje wszelkiego rodzaju przypadkowe zdarzenia losowe (uderzenia, upadki czy wgniecenia powstałe podczas normalnego użytkowania).

Ochrona ta obowiązuje przez pełne 365 dni od momentu pierwszego uruchomienia urządzenia. Roczny pakiet HONOR Care+ otrzymasz całkowicie gratis, jeśli kupisz smartfon HONOR 600 lub HONOR 600 Pro w okresie promocyjnym do 7 maja 2027 roku.

Wsparcie techniczne, czyli na ile aktualizacji systemu można liczyć?

Odporność konstrukcji i dodatkowa ochrona to jedno, ale równie ważnym aspektem jest to, na jak długie wsparcie w postaci aktualizacji systemu można liczyć ze strony producenta. Bo co nam po telefonie, którego obudowa przetrwa próbę czasu nawet bez noszenia go w etui, jak system zacznie spowalniać, a aplikacje stracą wsparcie? Ale – spokojnie – nie w tym przypadku.

Dla modeli 600 i 600 Pro HONOR przewidział sześć dużych aktualizacji systemu Android (a warto dodać, że oba pojawiły się na rynku z najnowszym systemem MagicOS 10 bazującym na Androidzie 16) oraz sześcioletnie wsparcie łatkami bezpieczeństwa. A zatem nie ma się co martwić ewentualną wtopą. A i warto pamiętać, że od niedawna smartfony HONOR wychodzą poza własny ekosystem, umożliwiając przesyłanie plików do/z iPhone’a z użyciem OneHop.

No dobrze, ale sam system i wsparcie techniczne to jedna rzecz, równie istotne są zastosowane parametry i to, jak poradzą sobie w perspektywie kilkuletniego użytkowania. I wiesz co? Tu też nie ma się o co martwić.

Wyglądają flagowo, a co z baterią?

To, że HONOR 600 i HONOR 600 Pro prezentują się świetnie, już ustaliliśmy. Nie dodałam do tego jeszcze jednego argumentu: patrząc na nie dzisiaj odnoszę wrażenie, że szybko się nie zestarzeją. Ich design wygląda świeżo teraz i podobne wrażenie powinniśmy odnieść też za jakiś czas. Wrażenie to dodatkowo potęgują wąskie ramki wokół ekranu, które mają zaledwie 0,98 mm. Oczywiście bez żadnego notcha czy innego wcięcia.

Ale czym byłby ładny smartfon z długim czasem wsparcia aktualizacjami, ale bez dobrej baterii? I tu znowu HONOR staje na wysokości zadania. Wewnątrz modeli znajdziemy akumulatory o pojemności 6400 mAh (przypomnę, że grubość obu to tylko 7,8 mm), które powinny zapewniać bardzo dobry czas pracy, a i szybko się ładować – z mocą 80 W (a 600 Pro też 50 W indukcyjnie).

Do tego dochodzi fakt, że baterie w obu smartfonach po 1600 cyklach ładowania (ładując codziennie mówimy o ponad 4 latach, co dwa dni – o nawet 8!) mają wciąż zapewniać 80% swojej pierwotnej pojemności.

Co jeszcze trzeba wiedzieć o 600 i 600 Pro?

Pisać o HONOR 600 i 600 Pro można długo, bo to naprawdę fajne smartfony. Ale, by zbędnie nie przedłużać, a przedstawić konkretną pigułkę informacyjną, przez wybrane aspekty przejdę tylko pobieżnie. W sześćsetce mamy do dyspozycji Snapdragona 7 Gen 4, a w wersji Pro – Snapdragona 8 Elite. Oba mają na tyle mocy, by obsłużyć bogate zaplecze funkcji, których działanie oparte jest na sztucznej inteligencji.

Do najważniejszych trzeba zaliczyć AI Image to Video 2.0, czyli funkcja, przy której można spędzić długie godziny. Z maksymalnie trzech zdjęć potrafi wygenerować wideo, trwające od 3 do 8 sekund, i to w przeróżnych stylach. Osobiście najbardziej spodobała mi się możliwość stworzenia widoku nagrania z drona. Z jednego zdjęcia! I wychodzi to naprawdę dobrze. Zresztą, sami zobaczcie:

@tabletowo.pl [współpraca reklamowa z HONOR] Takie cuda potrafią najnowsze smartfony spod znaku marki HONOR – 600 i 600 Pro. Fajne? ♬ oryginalny dźwięk – Tabletowo

Funkcji AI jest oczywiście więcej, ale ich odkrywanie pozostawię posiadaczom smartfonów HONOR. Jedno jest pewne: warto poświęcić na to czas. A przy okazji popatrzeć na ekran, o którym też by można długo pisać. To 6,57-calowy, płaski panel AMOLED, który robi świetne wrażenie i uprzyjemnia korzystanie z telefonu. A dzięki funkcjom ochrony wzroku i wysokiemu PWM (3840 Hz) dodatkowo nie powinniśmy się martwić o jego zmęczenie nawet podczas dłuższych sesji.

Kto lubi robić zdjęcia, tego zainteresuje fakt, że w obu smartfonach mamy do dyspozycji aparat główny 200 Mpix (Ultra-clear Night Camera z sensorem 1/1,4 cala) i ultraszerokokątny 12 Mpix. Dodatkowo, w Pro, jest także teleobiektyw 50 Mpix z 3,5-krotnym zoomem optycznym.

Smartfon na dziś i na lata

HONOR 600 i HONOR 600 Pro to urządzenia, które bardzo mocno czerpią z segmentu flagowców. Szukając fajnego smartfonu ze średniej półki, zahaczającego o tę premium i mającego sporo z nią wspólnego, zdecydowanie warto spojrzeć na te modele. Seria HONOR 600 to urządzenia nowoczesne, stabilne i gotowe na wyzwania przez najbliższe lata.

Materiał powstał na zlecenie HONOR