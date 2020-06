Nvidia Ampere tuż za rogiem! Wyciekł prawdopodobny wygląd karty GeForce RTX 3080

2020 to rok, który pod wieloma względami można nazwać… niekoniecznie szczęśliwym. Wiele jednak wskazuje, że obecna, niefortunna sytuacja na świecie nie wpłynie aż tak bardzo negatywnie na postęp w sferze technologii. Plotki wskazywały bowiem premierę nowych kart graficznych Nvidii w tegoroczne lato i jeśli wierzyć pokazanym tu zdjęciom, to jesteśmy znacznie bliżej zapowiedzi, niż mogłoby się nam wydawać.

Internet to miejsce piękne i przeklęte zarazem. Wie o tym w zasadzie każdy producent jakiejkolwiek popularnej elektroniki, bo przecieki często zdradzają praktycznie wszystko, jeszcze przed faktyczną premierą urządzeń. Takiego scenariusza doczekała się Nvidia i ich jeszcze nieujawniony RTX 3080, którego to zdjęcia zostały ujawnione na forum Chiphell. Fotografie rzekomo ukazują obie strony referencyjnego wydania karty graficznej, które mocno odbiega od tego, co do tej pory widzieliśmy przy okazji poprzednich modeli.

Zarówno awers, jak i rewers wyposażone zostały w potężne radiatory oraz po jednej sztuce wentylatora. Dodatkowo, sama płytka drukowana ma wycięcie w kształcie litery V, co pozwala wentylatorom na swobodny przepływ powietrza poprzez radiator. To wszystko może pozytywnie wpłynąć na sam proces odprowadzania ciepła. Jestem jednak ciekaw jak ta wielka konstrukcja wyglądałaby na płycie głównej po montażu. Czy w tak masywnym przypadku SLI byłoby w ogóle możliwe?

Oczywiście samo zdjęcie należy traktować z ogromnym przymrużeniem oka. Przede wszystkim nie mamy do czynienia ze źródłem z potwierdzoną autentycznością. Również ilość informacji o RTX 3080 jest bardzo szczątkowa, stąd łatwo przypuścić, że ukazana konstrukcja to zwykły fake… lub jakaś forma prototypu/wersji testowej, która ostatecznie nie trafi na sklepowe półki. Niemniej jednak jest to jakaś poszlaka, która przerywa ciszę związaną z konsumenckim wydaniem architektury Ampere.

RTX 3080 ma być rzekomo konstrukcją wykonaną w procesie 7 nm (Turingi, czyli RTX-y 20xx wykonane są w 12 nm), co na pewno przełoży się na spory skok wydajnościowy. Kiedy poznamy szczegóły nowej serii kart graficznych? Rodzina RTX 20xx doczekała się swojej oficjalnej zapowiedzi w sierpniu i premiery we wrześniu, więc rozsądek podpowiada, że seria 3000 może wyjść z cienia w podobnym okresie. Niemniej jednak kryzys związany z „ludzkim malwarem” pokrzyżował wiele planów, więc może i w tym przypadku spotkamy się z pewnym opóźnieniem. Pozostaje trzymać rękę na pulsie i patrzeć na zdjęcia z pewną dozą nadziei.

źródło: chiphell.com