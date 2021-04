Zegarek gracza, nubia Red Magic Watch, jest już dostępny w Europie. Znamy cenę

Gamingowa marka smartfonów, nubia Red Magic, rozszerzyła ostatnio ofertę o pierwszy model smartwatcha. Nie jest to zaawansowany zegarek z milionami funkcji fitness, więc i cena nie jest przesadnie wysoka.

nubia Red Magic Watch w Europie

Co takiego może być wyjątkowego w zegarku dla graczy? Pewnie sporo, choć akurat nubia Red Magic Watch nie błyszczy pod tym względem. Gdyby zegarek pozbawić gimingowego brandu, wyszłoby na to, że mamy do czynienia ze smartwatchem, jakich wiele. W gruncie rzeczy, jest to chyba dobry wybór głównie dla tych, którzy chcieliby mieć smartfon i gadżet na nadgarstek od jednej firmy.

Na oficjalnej stronie nubii, pojawiła się oferta z Red Magic Watch. Zegarek wyceniono na 99 euro, co w bezpośrednim przeliczeniu daje nam około 450 złotych. Co dostaniemy w tej cenie?

Wearable dla aktywnych graczy

Ze specyfikacji nubii Red Magic Watch można wyliczyć okrągłą tarczę o średnicy 1,39 cala z ekranem OLED, baterię umożliwiającą do 15 dni działania oraz obudowę odporną na nacisk wody do 5 ATM. Wśród czujników mamy sensor tętna, miernik nasycenia krwi tlenem oraz akcelerometr, przydający się podczas wykrywania ćwiczeń fizycznych.

Co ciekawe, zegarek nubii wyposażono także w moduł GPS, co pozwala na rejestrowanie tras treningów, bez konieczności połączenia ze smartfonem. Oczywiście wtedy czas działania skraca się – w tym trybie urządzenie wytrzyma nie więcej niż 50 godzin.

W sklepie Red Magic, zegarki z czarną obudową już się wyprzedały. Dostępna jest wyłącznie opcja srebrna. Trudno powiedzieć, czy dodatkowe sztuki zostaną dosłane do Europy, ale byłoby miło, gdyby producent zadbał o odpowiednie zatowarowanie. Najwyraźniej chętnych było więcej niż się spodziewano.