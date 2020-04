Nubia Play: kolejny smartfon dla graczy na horyzoncie

Premiera Nubii Play, smartfona dedykowanego graczom, już 21 kwietnia. Dzięki informacjom publikowanym przez chińskiego producenta w lokalnych mediach społecznościowych właśnie poznaliśmy kolejny z jego atutów.

Nubia wie, jak budować napięcie

Od momentu ogłoszenia daty premiery, w serwisie Weibo pojawiają się kolejne informacje o możliwościach następnego smartfona Nubii – modelu Play. Widzieliśmy już przykładowe zdjęcia wykonane przy pomocy przedniego i tylnego aparatu czy porównanie płynności zastosowanego ekranu (144 Hz) do iPhone’a 11 Pro Max (60 Hz). Teraz producent pochwalił się tym, co może bardzo przydać się docelowym nabywcom urządzenia – graczom.

Dodatkowe przyciski dla większej wygody grania

Na ramce Nubii Play, a konkretnie jej fragmencie znajdującym się po prawej stronie urządzenia, oprócz przycisków służących blokadzie ekranu i regulacji głośności, znajdzie się miejsce dla dwóch dodatkowych, obsługiwanych przy pomocy palców wskazujących w momencie, gdy smartfon trzymany jest w położeniu horyzontalnym. Ich obecność to spore udogodnienie zwłaszcza dla graczy PUBG Mobile, choć z pewnością znajdą zastosowanie również w innych produkcjach.

Specyfikacja mocna, choć nie najmocniejsza

Po smartfonie dla graczy można się było spodziewać zastosowania jednego z topowych układów dostępnych na rynku, przede wszystkim Snapdragona 865. Tymczasem Nubia Play bazuje na sporo tańszym SoC: Snapdragonie 765. Mimo, że nie jest to konstrukcja ze ścisłej czołówki, to w dalszym ciągu bardzo mocny procesor, który z pewnością sprawdzi się bardzo dobrze również w zastosowaniach gamingowych. Jego niekwestionowanym atutem jest to, że ma wbudowany moduł łączności 5G, który może przydać się zwłaszcza podczas gier typu multiplayer (sieć 5G charakteryzuje się bardzo niskimi opóźnieniami).

Poza Snapdragonem 765 wewnątrz Nubii Play znajdziemy wyświetlacz AMOLED o odświeżaniu 144 Hz i częstotliwości próbkowania 240 Hz, co powinno przełożyć się na wyjątkowo płynny obraz i idealną rejestrację dotyku. 144 Hz w wyświetlaczu to prawdziwe wyzwanie dla baterii, dlatego ta również będzie bardzo mocna: 5100 mAh ze wsparciem dla szybkiego ładowania Quick Charge 4.0.

Producent wyposaży model Play w aparat główny o rozdzielczości 48 megapikseli (Sony IMX586) i przedni o rozdzielczości 12 megapikseli. Zabezpieczeniem biometrycznym będzie skaner linii papilarnych ukryty pod ekranem.

Nie tylko dla graczy

Nubia Play mimo, że jest odpowiedzią na potrzeby mobilnych graczy, z pewnością przypadnie do gustu nie tylko im. Zastosowany ekran nie ma ani notcha, ani otworu na przednią kamerkę, a to współcześnie bardzo pożądana cecha.

Źródło: Gizmochina

