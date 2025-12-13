Nowy rok z nowym laptopem? Brzmi jak plan!

Artykuł sponsorowany

Koniec roku to ten moment, kiedy przygotowujemy się na to, co ma nadejść i zostawiamy za sobą to, czego czas już minął. Dotyczy to różnych prywatnych kwestii, ale jak najbardziej można to też przenieść na grunt otaczającego nas sprzętu, który – nie ukrywajmy – do pewnego stopnia kreuje też naszą rzeczywistość. Na emeryturę zasłużył chociażby system Windows 10 i właśnie teraz może być idealna okazja, by rozejrzeć się za nowym laptopem – z Windows 11.

Nowy rok, nowy ja, nowy… laptop?

Microsoft oficjalnie zakończył wsparcie dla systemu Windows 10 w październiku 2025 roku. Wprawdzie w naszej części świata Microsoft zobowiązał się do utrzymania go przy życiu jeszcze przez rok, ale dalsze zwlekanie z przesiadką i tak mija się z celem. Dziesiątka z miesiąca na miesiąc będzie stawać się coraz mniej bezpieczna, a te i inne programy przestaną działać poprawnie lub przynajmniej zyskiwać nowe funkcje.

To problemy, od których możesz szybko się uwolnić, decydując się na zakup nowego laptopa z Windows 11. W tym celu warto zerknąć do katalogu firmy ASUS, która całościowo przeszła już na Jedenastkę. Możesz więc liczyć na właściwy poziom bezpieczeństwa i stabilne działanie, a do tego także wysoką wydajność i możliwość wykorzystania w praktyce sztucznej inteligencji, ułatwiając sobie pracę, naukę i codzienne poszukiwanie informacji.

No cóż, ten koleś faktycznie wygląda jak urzeczywistnienie braku problemów (fot. ASUS)

W katalogu tego producenta właściwie każdy jest w stanie znaleźć coś dla siebie. Oferta jest szeroka i zróżnicowana, ale praktycznie zawsze możesz liczyć na lekką i solidną obudowę, dobry ekran, wysoką wydajność i efektywne chłodzenie. Sam zresztą na co dzień korzystam z Zenbooka i nie jestem w stanie powiedzieć o nim złego słowa. A na jaki model warto postawić w tym momencie?

ASUS Vivobook S16 to świetny laptop na co dzień

Jeśli szukasz na przykład prostego, ale nowoczesnego laptopa do zwykłych, codziennych zastosowań i nie czujesz potrzeby, by na nowy komputer przeznaczać nie-wiadomo-jak-dużych pieniędzy, to ciekawą opcją wydaje się ASUS Vivobook S16 (S3607).

Ma spory, bo 16-calowy wyświetlacz o proporcjach 16:10, dzięki czemu dobrze sprawdza się zarówno w zastosowaniach typowo rozrywkowych, takich jak oglądanie filmów czy korzystanie z mediów społecznościowych, jak i podczas pracy, na przykład z edytorami tekstu. Jeśli zależy Ci na intensywnych kolorach i nieskończonym kontraście, możesz wybrać opcję z panelem OLED, a jeśli dynamika i energooszczędność to Twoje priorytety – poleca się model z wyświetlaczem IPS o częstotliwości odświeżania 144 Hz.

ASUS Vivobook S16 (fot. ASUS)

Pomimo tak dużego ekranu laptop ma mniej niż 18 mm grubości i waży zaledwie 1,7 kg. Jest tak nawet pomimo faktu, że mieści w środku akumulator o pojemności 70 Wh zapewniający aż do 20 godzin działania na jednym ładowaniu. Działania – w dodatku – płynnego, dzięki maksymalnie 16 GB RAM oraz wydajnemu procesorowi Intel (do wyboru jest parę opcji: od Core i5-13420H po Core Ultra 7 255H). Wygodna klawiatura i touchpad obsługujący gesty – oto dopełnienie całości.

Przyjrzyj mu się z bliska na stronie produktu ASUS Vivobook S16.

ASUS Zenbook A14 waży mniej niż 1 kg

Uwagę skutecznie przykuwa również ASUS Zenbook A14 (UX3407), którym szczególnie zainteresować mogą się osoby będące w ciągłym ruchu. Waży mniej niż kilogram i ma niespełna 16 mm grubości, dzięki czemu możesz go mieć zawsze przy sobie. Szczególnie że dzięki obudowie wykonanej z tworzywa Ceraluminum laptop jest nie tylko lekki, ale też wyjątkowo odporny na zarysowania czy upadki. Esteci docenią też fakt, że jego stylowa obudowa praktycznie się nie brudzi.

Jeżeli w dodatku należysz do zabieganych i zapominalskich osób, to wrażenie zrobi na Tobie pewnie fakt, że Zenbook potrafi wytrzymać aż 32 godziny na jednym ładowaniu. Z kolei procesor z rodziny Qualcomm Snapdragon X oferuje wysoką wydajność na co dzień, jak i bezproblemowy dostęp do lokalnie obsługiwanej sztucznej inteligencji.

ASUS Zenbook A14 (fot. ASUS)

Do wyświetlania obrazu laptop wykorzystuje natomiast 14-calowy wyświetlacz OLED o wysokiej rozdzielczości i jasności sięgającej 600 nitów, pozwalającej na komfortową pracę także w jasnym środowisku, np. w kawiarni lub przeszklonym biurze. Korzystanie po zmroku ułatwia zaś podświetlana na biało klawiatura.

Sprawdź ASUS Zenbook A14 na oficjalnej stronie.

ASUS Zenbook DUO, bo co dwa ekrany, to nie jeden

W ofercie tego producenta nie brakuje również innowacyjnych konstrukcji, pozwalających w pełni uwolnić pokłady kreatywności. Do tej kategorii niezaprzeczalnie zalicza się ASUS Zenbook DUO (UX8406), którego charakterystyczną cechą jest obecność… dwóch ekranów.

Ten model ma dwa dotykowe panele OLED – każdy o przekątnej 14 cali, rozdzielczości 3K i częstotliwości odświeżania 120 Hz. Na jednym z nich możesz umieścić dołączaną do zestawu klawiaturę i korzystać jak z typowego laptopa, ale nic nie stoi na przeszkodzie, by ją zabrać i wykorzystać pełną przestrzeń roboczą, wynoszącą łącznie aż 19,8 cala. To jak laptop i komputer z monitorem w jednym. Podwójny ekran można wykorzystać na różne sposoby – ogranicza Cię właściwie wyłącznie wyobraźnia.

ASUS Zenbook DUO (fot. ASUS)

Choć to konstrukcja jest tym, co najmocniej przyciąga uwagę, równie imponująca jest sama specyfikacja. Laptop na pokładzie procesor Intel Core Ultra 7 lub 9, nawet 32 GB RAM i akumulator o pojemności 75 Wh zapewniający przeszło 18 godzin działania na jednym ładowaniu. Do tego oferuje łączność Wi-Fi 7 i komplet podstawowych złączy, a wszystko to przy grubości poniżej 15 mm i wadze na poziomie 1,35 kg (z klawiaturą: 1,65 kg).

Brzmi jak coś dla Ciebie? Zatem ruszaj na stronę produktu ASUS Zenbook DUO.

ASUS ProArt P16 – bestia do zadań specjalnych

Oczywiście, w katalogu znajdzie się też coś dla profesjonalistów, oczekujących mocnej stacji roboczej, gotowej do realizacji projektów 3D, graficznych czy też montażowych. Za przykład takiego sprzętu posłużyć może ASUS ProArt P16 (H7606), którego specyfikacja właściwie nie ma słabych stron.

Sercem laptopa jest potężny procesor AMD Ryzen AI 9 HX 370, któremu towarzyszą 64 GB RAM oraz – w zależności od wariantu – karta graficzna Nvidia GeForce 5070, 5070 Ti, 5080 lub nawet 5090. Taki zestaw pozwala na efektywne projektowanie i renderowanie treści, a wydajna jednostka do lokalnego przetwarzania AI pozwala skorzystać z pomocy Copilota i innych narzędzi sztucznej inteligencji.

ASUS ProArt P16 (fot. ASUS)

ASUS dorzuca do tego także pakiet narzędzi i aplikacji, wspomagających w procesach kreatywnych, nie zapominając przy tym o podstawach. Mam tu na myśli chociażby 16-calowy wyświetlacz OLED o rozdzielczości 4K i pokryciu 100% przestrzeni barw DCI-P3 (wierność odwzorowywania kolorów została potwierdzona przez Pantone). Stylowa i wytrzymała konstrukcja, komplet kluczowych portów (na czele z USB 4 typu C i HDMI 2.1) oraz skuteczne chłodzenie – to wszystko też nie jest pozbawione znaczenia.

Już teraz zajrzyj na oficjalną stronę ASUS ProArt P16.

Odbierz jeszcze pięć dyszek w prezencie

Jak więc widzisz, w ofercie tego producenta jesteś w stanie znaleźć i ultramobilne modele na co dzień, i przepotężne maszyny robocze do zadań kreatywnych, jak również cokolwiek, co plasuje się pomiędzy tymi dwoma krańcami. Każde z opisanych wyżej urządzeń wydaje się w dodatku dobrą inwestycją na lata i… równie dobrym sposobem na wejście w nowy rok z narzędziami, które nie będą Cię ograniczać w realizacji postanowień (tak długo, jak brzmią one inaczej niż będę spędzać mniej czasu przed komputerem).

Jeśli dasz się skusić i faktycznie sprawisz sobie nowy laptop, to wystarczy, że zarejestrujesz produkt i podzielisz się opinią na jego temat, a otrzymasz prezent. Konkretnie: czek BLIK o wartości 50 złotych – wystarczy na jakiś skromny prezent dla siebie, a że to BLIK, to możesz wydać pięć dyszek na cokolwiek tylko chcesz.

Formularz zgłoszeniowy i regulamin znajdziesz na stronie akcji.

Materiał powstał na zlecenie ASUS