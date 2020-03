Startujemy z nowym projektem! Zapraszamy na oiot.pl

Dziś jest bardzo ważny dzień, a cały 2020 to dla mnie rok szczególny i wyjątkowy. Po prawie 10 latach rozwijania Tabletowo.pl (w czerwcu będziemy świętować 10-lecie!) pomyślałam sobie, że to dobry moment, by wystartować z czymś nowym. Tak oto powstał portal oiot.pl, na który Cię serdecznie zapraszam.

O poważnych rzeczach zrozumiałym językiem

IoT (Internet of Things, a zatem Internet Rzeczy) to dosłownie wszystko, co nas otacza. 5G, AI, Smart Home, Smart Cities – to główne gałęzie technologii, które opisujemy na oiot.pl. To źródło informacji na tematy technologiczne, którym nie poświęcamy uwagi na Tabletowo lub poświęcamy jej mało.

Paweł nazwał kiedyś żartobliwie oiot “Oddziałem Intensywnej Opieki Technologicznej” i właśnie tak możecie nas traktować. Staramy się tematy często bardzo zaawansowane opisywać językiem zrozumiałym dla każdego.

Na oiot.pl znajdziecie wszystko, co jest związane z internetem rzeczy – począwszy od 5G i systemów inteligentnego domu, przez inteligentne pieluchy lub kosze na śmieci, na poważniejszych tematach związanych np. z nauką czy bezpieczeństwem – kończąc.

Już teraz możecie przeczytać kilkadziesiąt wpisów na temat sztucznej inteligencji, 5G czy nauki – zachęcam!

Szukamy autorów!

Aktualnie oiot.pl tworzy Tomasz Szwast, który robi świetną robotę również na Tabletowo. Pomaga mu Paweł Pobudejski i kilku innych autorów, których już znacie. Ale szukamy kolejnych redaktorów.

Jeśli ktoś z Was czuje, że miałby ochotę i trochę czasu, by dołożyć cegiełkę do oiot, zapraszam do kontaktu ze mną – kasia(małpa)tabletowo.pl.

Trzymajcie kciuki za nasz nowy projekt. Ja się nim bardzo “jaram”. Mam nadzieję, że treści tam publikowane przypadną Wam do gustu i będziecie częstymi gośćmi – zarówno na oiot.pl, jak i, stale, Tabletowo.pl.

Zapraszam Was też na naszego Facebooka i Twittera.

PS. Z racji tego, że na oiot.pl sama często mówię, po prostu, ojot, domena ojot.pl również odpowiednio przekierowuje.

