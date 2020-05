Sony ma nowe głośniki Bluetooth – większe, mniejsze, głośne i głośniejsze

Przenośne głośniki Bluetooth to fajna sprawa. Nieraz korzystałem z tego mobilnego dobra – jak się okazuje, nadają się nie tylko do odtwarzania muzyki. Sony prezentuje trio nowych akcesoriów tego typu, dostosowanych do klientów z portfelami różnej grubości.

Trzy nowe głośniki Sony

Dla osób, którym zamarzyła się niezależność od kabli podczas słuchania muzyki czy oglądania filmów, Sony przygotowało trzy modele głośników:

SRS-XB23 za 100 dolarów,

SRS-XB33 za 150 dolarów,

i SRS-XB43 za 250 dolarów.

Jak łatwo się domyślić, ten ostatni model będzie najmocniejszy i charakteryzujący się największą dbałością o możliwości muzyczne. Pasmo przenoszenia jest jednak identyczne w każdym modelu: 20 Hz-20 000 Hz (44,1 kHz). Producent postarał się się o ponowne wprowadzenie technologii Live Sound, która ma symulować dźwięk 3D.

W celu wzmocnienia basu (tak by termin Extra Bass nie był pozbawiony znaczenia), Sony postanowiło dokonać zmian w konstrukcji głośników. Membrany bierne zostały przeniesione na boki urządzeń (lub na górę i dół, jak w XB23). Dodatkowo, wprowadzono nieregularny, „nieokrągły” kształt membran, by zwiększyć ciśnienie akustyczne i jednocześnie wyzbyć się części zniekształceń dźwięku. W XB23 i XB33 elementy te są owalne, zaś w XB43 – bardziej prostokątne. W najdroższej opcji zestaw głośników jest dwudrożny.

Model XB23 nie ma świecidełek, takich jak droższe wersje, migających w rytm narzucany przez aplikacje Sony Fiestable i Music Center. Wytrzyma też najmniej na jednym ładowaniu – do 12 godzin. Jego więksi bracia są w stanie grać nawet dobę, a w razie potrzeby użyjemy ich jako powerbanka. Ładują się przez USB-C.

Wszystkie nowe głośniki Bluetooth są pyłoszczelne, wodoodporne i nie rdzewieją (IP67). Dadzą radę przetrzymać też wstrząsy, uderzenia i upadki. Dzięki Party Connect można je też łączyć w potężne grupy, liczące nawet do 100 sztuk, by synchronicznie odtwarzać muzykę na większych imprezach.

Na razie nie mamy informacji o dostępności i cenach nowych głośników Sony w Polsce.

