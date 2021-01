Zasypiasz przy Netfliksie? Wkrótce otrzymasz nową funkcję, która może Ci się przydać

Niektórzy użytkownicy aplikacji Netflix dla systemu Android zostali włączeni do programu testów nowej funkcji. Przyda się ona zwłaszcza tym, którzy lubią zasypiać oglądając ulubione filmy czy seriale.

Pobudki mogą być przykre

Czy zdarza się wam, na dobranoc, oglądać Netfliksa? Osobiście nie używam akurat tej aplikacji w charakterze kołysanki, niemniej, często zdarza mi się usnąć przy oglądaniu YouTube’a czy słuchaniu ze Spotify.

Niezależnie od tego, z której platformy korzystamy, efekty mogą być podobne. Łatwo wyobrazić sobie sytuację, gdy zasypiamy z włączonym filmem w tle, zapominając jednocześnie o podłączeniu smartfona do ładowarki. Niestety, to może mieć opłakane skutki. Po pierwsze, nie obudzi nas nastawiony wcześniej budzik, więc możemy zaspać. Po drugie, nasz smartfon nie będzie nadawał się do użytku bez uprzedniego naładowania. Z tego powodu, początek dnia może zamienić się w koszmar.

Na szczęście, nowe rozwiązanie testowane przez Netfliksa może nam pomóc.

Aplikacja Netflix wyłączy się sama

Wybrana grupa użytkowników Netfliksa dla systemu Android, otrzymała właśnie możliwość korzystania z nowej funkcji: planowania, po jakim czasie aplikacja ma wyłączyć się sama. Można wybrać opcję za 15, 30 i 45 minut, albo po zakończeniu obecnie oglądanego filmu czy odcinka serialu.

Dzięki temu, w momencie, gdy oglądany przez nas program skończy się, nie rozpocznie się automatyczne odtwarzanie nowych propozycji, co pozwoli na oszczędzenie energii w smartfonie. W wyżej opisanej sytuacji, może to okazać się zbawienne.

Obecnie, nowa opcja dostępna jest tylko dla wybranych użytkowników, wyłącznie na jednej platformy. Co istotne, działa wyłącznie na kontach osób dorosłych. Uważam jednak, że przydałoby się, by kolejni użytkownicy otrzymali do niej dostęp jak najszybciej. To może uratować niejednego śpiocha przed zaspaniem.