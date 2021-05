Nawet do 50% zniżki w x-komie z okazji Dnia Dziecka!

Nie musicie być dziećmi, żeby skorzystać z promocji na Dzień Dziecka w sklepie x-kom. A warto, bo niektóre produkty można kupić nawet o połowę taniej!

Promocja z okazji Dnia Dziecka

Dobre wieści: wcale nie trzeba być dzieckiem, żeby skorzystać z okolicznościowej promocji na Dzień Dziecka w x-komie. Nikt tego nie sprawdza, to jest w ogóle poza systemem.

Wśród produktów, w które można zaopatrzyć się wyraźnie taniej, znajdziemy PC, laptopy, komponenty dla komputerów, smartfony, ale także akcesoria gamingowe, słuchawki, głośniki, i wiele więcej. Rabaty wynoszą nawet do 50% – wystarczy chwilę pomyszkować i na pewno znajdziemy coś interesującego.

Sprawdźcie pełną ofertę na stronie x-kom

Kilka przykładowych produktów z promocji:

By przystąpić do promocji, wystarczy znać kod rabatowy: dziecko i wpisać go po dodaniu do koszyka wybranego produktu. Potrwa ona aż do 30 maja, o ile wcześniej nie wyczerpie się pula przeznaczonych na nią produktów. Nie łączy się z innymi promocjami, a jedna osoba może zakupić tylko jedną sztukę każdego produktu promocyjnego.

Promocja z okazji Euro 2020

Prawdziwym kibicom nie trzeba przypominać, że zbliża się jedna z największych imprez piłkarskich tego roku – Mistrzostwa Europy. By oglądać wszystkie mecze w dobrej jakości, należy posiadać odpowiedni sprzęt. Dlatego w x-kom telewizory i zestawy audio można zakupić nawet o 250 złotych taniej.

Sprawdźcie pełną ofertę i szczegóły promocji

Oto kilka interesujących propozycji z tej specjalnej oferty:

Zasady promocji są proste. Dodajemy do koszyka wybrany produkt objęty promocją, aktywujemy kod rabatowy: euro2020 i kończymy składanie zamówienia. Należy rozważyć pośpiech – akcja kończy się już jutro, 25 maja. Nie można połączyć rabatów z innych promocji, a jedna osoba może zakupić tylko jedną sztukę każdego produktu promocyjnego.

Gadżety na Dzień Matki

Dzień Matki już tuż tuż, więc prezenty powinny być już zapakowane. Jeśli jeszcze nie udało się zorganizować żadnego prezentu, to zdążymy wybrać coś z promocji w sklepie x-kom. Wśród produktów, dostępnych nawet o 200 złotych taniej, znajdziemy czytniki ebook, smartwatche, słuchawki, głośniki i wiele innych.

Sprawdźcie wszystkie produkty i szczegóły dotyczące promocji

Oto kilka wartych uwagi okazji:

Od otrzymania rabatu dzieli nas tylko kilka kroków:

Dodajemy do koszyka produkt objęty promocją Aktywujemy kod rabatowy: mama-2021 Kończymy składanie zamówienia

I voilà! Pamiętać trzeba tylko, że czasu na zakupy dla mam jest niewiele – promocja potrwa tylko do 26 maja lub do wcześniejszego wyczerpania limitu produktów i nie łączy się z innymi promocjami. Jedna osoba może zakupić tylko jedną sztukę każdego produktu promocyjnego.

Świat gamingu z laptopami Lenovo

Jeśli jeszcze nie wiecie, x-kom wraz z Lenovo prowadzi ciekawą akcję, która pomaga spojrzeć na gaming inaczej niż w kategoriach bezproduktywnego spędzania czasu. By przeciwdziałać takim stereotypom, rodziny mogą wziąć udział w turnieju Minecraft. Można w nim wygrać laptopa gamingowego Lenovo Legion i klocki Lego.

Wszystkie szczegóły tej akcji znajdziecie na stronie x-kom

Przy okazji warto wspomnieć, że kupując w sklepie x-kom jednego z laptopów Lenovo Legion, otrzymamy 10% zniżki na klocki LEGO w al.to. To świetna okazja, by kupić sobie trochę zabawy także po przejściu w offline.

Sprawdźcie szczegóły promocji