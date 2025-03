MSI PRO AP242P – dyskretny kompan codzienności biurowej i nie tylko

Artykuł sponsorowany

Odnoszę wrażenie, że komputery typu All in One (tak zwane AiO) nie cieszą się zbytnią popularnością. To dość specyficzny sprzęt dla osób o konkretnych potrzebach. Spójrzmy na ten rynek na przykładzie MSI PRO AP242P 14-691EU.

Przygodę z tym urządzeniem zaczęłam z uśmiechem jeszcze zanim do mnie dotarło. Wszystko za sprawą tego, że – gdy mój mąż usłyszał, że przyjdzie do nas AiO – od razu pomyślał o chłodzeniu wodnym do stacjonarki i zdziwił się, że to ja będę przygotowywać ten materiał (to jego działka ;)).

I to właśnie taki sprzęt zdaje się, przychodzi na myśl sporej części z nas, słysząc o AiO, pozostawiając komputery All in One nieco z boku. A szkoda, bo to naprawdę fajny sprzęt, choć mocno niedoceniany.

Czym są komputery All in One?

To takie cwane, niepozorne bestie. Zajmują na biurku niewiele miejsca, a do tego, by w pełni z nich korzystać, wystarczy podłączyć jeden przewód do gniazdka, dzięki czemu łatwo jest ogarnąć tak zwany cable management (korzystając z bezprzewodowej klawiatury z myszki). Dla estetów – istny raj.

Komputery All in One to – mówiąc w ogromnym, ale maksymalnie obrazowym skrócie – wszelkie podzespoły standardowego komputera zamknięte w obudowie monitora. Tak, oznacza to, że nie potrzebujemy żadnego komputera stacjonarnego ani mini PC, by ekran wyświetlał treści.

Żebyście mieli świadomość, o jak małym sprzęcie mówimy – taki MSI PRO AP242P ma ekran o przekątnej 24 cali, a jego obudowa mierzy 541,93 x 333,26 x 479,5 mm i waży 4,63 kg.

Można go postawić na biurku na solidnej, metalowej podstawie, jak również zawiesić na ścianie z wykorzystaniem systemu VESA, by jeszcze bardziej ukryć go w miejscu pracy.

W zestawie z AiO dodawane są akcesoria w postaci klawiatury i myszki bezprzewodowej. W przypadku MSI PRO AP242P zgrywają się kolorystycznie z urządzeniem – w przypadku naszego egzemplarza są białe, podobnie jak obudowa komputera oraz noga, łącząca go z podstawą (w czarnej wersji – analogicznie – wszystko jest czarne). Co więcej, klawiatura ma regulację kąta, pod jakim stoi na biurku, co nie jest wcale oczywistością.

Zastosowania komputerów AiO – gdzie się sprawdzą?

Nie ma się co oszukiwać – większość komputerów typu All in One to urządzenia, które nie zachwycą osób oczekujących wydajności rodem z maszyn gamingowych – nikt tego jednak po nich nie oczekuje, bo ich zastosowanie jest zgoła odmienne. Nie mają tak zaawansowanych podzespołów i, co chyba najważniejsze, nie kosztują fortuny – z reguły to przystępny cenowo sprzęt, na który pozwolić może sobie każdy. I to jest ich niepodważalna zaleta.

AiO, w tym MSI PRO AP242P, to solidne komputery biurowe, które w takich właśnie zastosowaniach czują się jak ryba w wodzie. Skierowane są głównie do recepcji, biur czy sklepów, gdzie często w grę wchodzi połączenie takich czynników, jak niski próg wejścia (zarówno, jeśli chodzi o cenę, jak i obsługę urządzenia), mało przestrzeni i bezproblemowe działanie na co dzień.

Jasne, jako urządzenie domowe też można ten sprzęt wykorzystać – do pracy zdalnej czy nauki jest w sam raz. Zwłaszcza, że ma też wbudowaną kamerę do połączeń wideo, więc udział w wideokonferencjach jest jak najbardziej możliwy bez dokupywania zewnętrznej kamery. Wbudowane głośniki też dają radę.

Co trzeba wiedzieć o MSI PRO AP242P?

Przede wszystkim to, że ekran wykonany jest w technologii TFT IPS, jego przekątna to 23,8 cala, rozdzielczość 1920 x 1080 pikseli (Full HD), a częstotliwość odświeżania – 100 Hz. Z punktu widzenia użytkowego niesamowicie istotna rzecz jest taka, że jest to wyświetlacz matowy, a już samo to podnosi komfort korzystania z niego we wszelkiego rodzaju pomieszczeniach oświetlonych dużą ilością sztucznego światła. Czy też, po prostu, przy oknie.

Dodatkowo, certyfikat TÜV Rheinland czy takie technologie, jak redukcja migotania i ograniczenie emisji światła niebieskiego, dbają o ochronę naszego wzroku i jego zmęczenie podczas dłuższych sesji. Co też ważne, kąt nachylenia ekranu, jak i jego wysokość, można dostosować do indywidualnych preferencji tak, by nie męczyć karku i kręgosłupa.

Za działanie MSI PRO AP242P odpowiada procesor Intel Core i5-14400, wspomagany 16 GB DDR5 RAM oraz mający do dyspozycji zintegrowane GPU Intel UHD Graphics i system Windows 11 Pro. Do zapełnienia przez użytkownika jest dysk SSD 512 GB PCIe Gen3 M.2 2280.

Do internetu możemy podłączyć się zarówno wykorzystując WiFi 6 (802.11 ax), jak i Ethernet 1 Gb/s przez gniazdo RJ-45. Dzięki HDMI i DisplayPort do komputera można podpiąć dodatkowe dwa monitory zewnętrzne (choć uważam, że to już przerost formy nad treścią).

Z racji tego, że jest to pełnoprawny komputer, możemy do niego podpinać wszelkiego rodzaju akcesoria na USB, typu dyski twarde, pendrive’y, klawiatury przewodowe, etc. Służą do tego w sumie: dwa USB 2.0, dwa USB 3.2 Gen 1, jedno USB 3.2 Gen 2 i USB C 3.2 Gen 2.

To ile to cudo kosztuje?

Cena MSI PRO AP242P 14-691EU wynosi ok. 3699 złotych. Patrząc przez pryzmat właściciela niewielkiego biura czy innego biznesu, w którym potrzebny jest wygodny sprzęt biurowy – zdaje się to być dobrą ofertą.

Materiał powstał na zlecenie MSI Polska