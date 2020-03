Specyfikacja Motoroli Moto G8 Power Lite – duża bateria i wyświetlacz o niskiej rozdzielczości

Nie wiem, czy jestem odosobniony w swojej opinii, ale dziwnie to wygląda, gdy w nazwie smartfona obok siebie występują słowa „power” i „lite”. Coś tu się po prostu nie skleja. Dzięki specyfikacji Moto G8 Power Lite, możemy się dowiedzieć, co takiego.

Kiedy na początku lutego byliśmy świadkami premiery Moto G8 Power i Moto G Stylus, byliśmy pewni, że to nie jedyne urządzenia, które Motorola zamierza wprowadzić na rynek w najbliższych miesiącach. I rzeczywiście, wkrótce potem otrzymaliśmy informację o planach obejmujących prezentację Motoroli Edge+, Moto Mid i Moto G8 Power Lite. Ten ostatni model właśnie odsłonił przed nami więcej kart.

Motorola G8 Power Lite dla ceniących sobie dobrą baterię

Ze specyfikacji Moto G8 Power Lite można wywnioskować, że nie będzie to rzecz przeznaczona dla osób ceniących ostry jak brzytwa obraz. Przy przekątnej ekranu 6,5 cala i rozdzielczości 1600×720 pikseli, nie będzie można spodziewać się cudów, jeśli chodzi o szczegółowość detali. Dodatkowo wiemy, że będzie to panel LCD (więc bye bye, Always on Display).

Już wcześniej wiedzieliśmy, że wspomniany smartfon będzie też zasilany przez dużą baterię o pojemności 5000 mAh z szybkim ładowaniem 10 W. W połączeniu z ekranem o niskich wymaganiach energetycznych, G8 Power Lite obiecuje dobre przebiegi na jednym ładowaniu. W uzyskaniu odpowiedniego efektu powinien pomóc procesor MediaTek Helio P35 z grafiką IMG PowerVR GE8320, który znany jest na przykład z Honora 8A.

Na liście innych podzespołów znajdą się także:

4 GB RAM LPDDR4x

64 GB pamięci wbudowanej (eMMC 5.1)

slot na karty microSD (do 512 GB)

Dual SIM

Potrójny aparat główny:

– 16 Mpix

– 8 Mpix (ultraszerokokątny)

– 2 Mpix (do makro)

– 16 Mpix – 8 Mpix (ultraszerokokątny) – 2 Mpix (do makro) Aparat przedni 8 Mpix

czytnik odcisków palców na pleckach urządzenia

gniazdo słuchawkowe

radio FM

USB typu C

Bluetooth 5

odporność na zachlapania (pewnie dzięki nanopowłoce jak w G8 Power)

Cena Motoroli G8 Power Lite

Na oficjalny komunikat o cenach musimy poczekać do premiery, ale źródła wskazują na kwotę 189 euro. W bezpośrednim przeliczeniu daje to 875 zł, i raczej nie spodziewalibyśmy się, by cena ta była w Polsce niższa.

źródło i zdjęcia: HDblog.it przez fonearena

