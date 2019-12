We wszystkich pociągach w Polsce potwierdzimy tożsamość apilkacją mObywatel

Okazanie cyfrowej kopii dowodu osobistego będzie teraz wystarczyło do potwierdzenia swojej tożsamości podczas kontroli konduktora. Do tej pory aplikację mObywatel honorowało tylko PKP InterCity – obecnie dołączają do tego operatora także inni przewoźnicy kolejowi w Polsce.

Jest to możliwe dzięki działaniom Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego. Poprosił on przewoźników o rozszerzenie listy dokumentów, które umożliwiają potwierdzenie danych osobowych, w tym także o te w formie cyfrowej. Dlatego teraz, niezależnie od tego, jakiego przewoźnika wybierzemy, będzie możliwe wylegitymowanie się przy pomocy usługi mTożsamość, dostępnej w aplikacji mObywatel.

Kilka przydatnych detali

Ważnym szczegółem jest to, że aplikacja mObywatel będzie wiążąca, jeśli konduktor będzie wyłącznie kontrolował bilety. Podczas zakupu biletu, będzie mógł nas poprosić o tradycyjny dowód tożsamości i w żadnym stopniu nie będzie to przekroczeniem jego kompetencji.

Dodatkowa sprawa wiąże się z okazaniem dokumentu uprawniającego nas do skorzystania z ulgi na przejazd. O ile w wypadku legitymacji szkolnej czy studenckiej także będziemy mogli posłużyć się aplikacją mObywatel, tak na przykład nie ma możliwości przechowywania tam legitymacji rencisty czy emeryta. Wtedy trzeba mieć przygotowane ich papierowe lub plastikowe wersje.

Z pewnością powyższa zmiana wpłynie pozytywnie na wygodę i płynność kontroli konduktorskich w pociągach. Pasażerowie, którzy mają w zwyczaju kupować bilety przez internet, rezygnując z noszenia papierowego kwitu, będą teraz mogli nie tylko okazać bilet na wyświetlaczu swojego smartfona, ale także zapomnieć o szamotaniu się z kieszeniami kurtki czy spodni w poszukiwaniu dowodu osobistego czy legitymacji.

źródło: wirtualnemedia.pl