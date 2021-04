Microsoft szykuje się do premiery Surface Laptop 4. Znamy konfiguracje i ich ceny

Już od jakiegoś czasu w sieci można znaleźć pojedyncze strzępki informacji na temat planowanego przez Microsoft sukcesora Surface Laptop 3. W tym momencie, na kilkanaście dni przed oficjalną konferencjąm mającą odbyć się 27 kwietnia, o nadchodzącym modelu Microsoft Surface Laptop 4 wiadomo już całkiem sporo, jeśli nie wszystko. Jego wygląd, a także konfiguracje sprzętowe wraz z europejskimi cenami nie są już tajemnicą.

Wygląd i specyfikacja Microsoft Surface Laptop 4

Zgodnie z przemierzającymi bezkres internetu pogłoskami, tym razem Microsoft zamierza umożliwić potencjalnym klientom wybór pomiędzy procesorami Intela, a AMD, zarówno w przypadku wariantu 13,5-calowego, jak i 15-calowego. Wyświetlacz pierwszego z nich będzie oferował rozdzielczość 2256×1504 pikseli, zaś drugiego – 2496×1664 pikseli. W obydwu przypadkach przekłada się to na 201 ppi i proporcje ekranu 3:2.

Sercem urządzenia, w zależności od dokonanego wyboru, będą procesory Intel Core i5-1147G7 lub Intel Core i7-1185G7 bądź AMD Ryzen 5 4680U lub AMD Ryzen 7 4980U w specjalnej edycji przeznaczonej dla urządzeń z linii Surface.



Microsoft Surface Laptop 4. Po lewej model 13,5-calowy, zaś po prawej – 15-calowy (źródło: WinFuture)

Na pokładzie znajdzie się również od 8 GB do 32 GB RAM oraz od 256 GB do nawet 1 TB pamięci na dysku SSD. Początkowa radość zmieni się jednak we frustrację, kiedy zwolennicy AMD dowiedzą się, że najwyższa możliwa konfiguracja, tj. 32 GB/1 TB, dostępna ma być jedynie w wariancie z procesorem Intel Core. Auć! To musiało zaboleć.

Wiadomo też, że Microsoft Surface Laptop 4 będzie zasilany przez akumulator o pojemności 6513 mAh, 49 Wh. Ponadto zaoferuje złącza USB-A i USB-C oraz preinstalowany system Windows 10 Home. Obudowa zostanie zaś wykonana z frezowanego aluminium.

Cena Microsoft Surface Laptop 4 w Europie

Tabela możliwych konfiguracji sprzętowych wraz z ich europejskimi cenami prezentuje się następująco:

Rozmiar ekranu Procesor Ilość RAM Ilość pamięci wewnętrznej Przewidywana cena 13,5 cali Intel Core i5 8 GB 512 GB 1499 euro 13,5 cali Intel Core i5 16 GB 512 GB 1699 euro 13,5 cali Intel Core i7 16 GB 512 GB 1899 euro 13,5 cali AMD Ryzen 5 8 GB 256 GB 1149 euro 13,5 cali AMD Ryzen 5 16 GB 256 GB 1399 euro 15 cali Intel Core i7 16 GB 512GB 1999 euro 15 cali Intel Core i7 32 GB 1 TB 2699 euro 15 cali AMD Ryzen 7 8 GB 256 GB 1499 euro 15 cali AMD Ryzen 7 8 GB 512 GB 1699 euro 15 cali AMD Ryzen 7 16 GB 512 GB 1899 euro

Warto podkreślić, że Microsoft Surface Laptop 4 może zadebiutować także innych wariantach, o których jeszcze nic nie wiadomo. Na dzień dzisiejszy to jedyne informacje, do jakich udało się dotrzeć. Dodatkowo, ceny w poszczególnych państwach nie muszą być takie same, czego jako Polacy już wielokrotnie doświadczyliśmy na własnych portfelach.