Firmy straciły przez tę grę miliony dolarów. Microsoft „Pasjans” Solitaire kończy dziś 30 lat

Trudno wskazać bardziej ikoniczną mini-grę Microsoftu od Solitaire, czyli popularnego Pasjansa. Osobiście to Saper jest bliższy memu sercu, jednak to Pasjans przez lata pozostawał głównym narzędziem do zabijania nudy przez pracowników biurowych.

30 lat syndromu „jeszcze jednego rozdania”

Obecność pakietu gier Microsoftu, instalowanych wraz z systemem, był dla mnie tak oczywisty, że byłem w ciężkim szoku, gdy w 2012 roku okazało się, że Windows 8 nie ma na pokładzie kultowego Sapera czy Pasjansa. Gry te mają za sobą kawał historii, a ich geneza jest bardziej interesująca niż można by przypuszczać.

Otóż Pasjans został włączony jako element systemu Windowsa 3.0 w 1990 roku. Nie powstał po to, by marnować czas i kariery ludziom pracującym w biurach – miał za zadanie w przyjemny sposób przyzwyczajać ludzi do sposobu obsługi systemu operacyjnego, który obejmował między innymi korzystanie z myszki. Chwytanie ikon i okien w Windowsie i upuszczanie ich w innym miejscu wydaje się dla nas naturalną rzeczą, ale wtedy taka filozofia user experience jeszcze raczkowała. By użytkownikom łatwiej weszło w krew stosowanie tego typu gestów myszą, wprowadzono zasadę „przez zabawę do nauki”.

Zresztą, podobnymi pobudkami kierowano się przy dodawaniu do Windowsa 3.1 gry Saper. Ta miała z kolei uczyć wykorzystywania prawego przycisku myszy jako przydatnego narzędzia.

Grę zaprogramował stażysta pracujący w Microsofcie, Wes Cherry, a pierwszą okładkę talii kart zaprojektowała Susan Kare. Wtedy jeszcze nie wiedzieli, że ich dzieło stanie się tak popularne – firma dołączała Pasjansa do każdego wydania systemu Windows, aż do 2012 roku właśnie.

Wciąż bardzo popularny

Pasjans jest dostępny w 65 językach i trafił do ponad 200 krajów. Wciąż zagrywa się w niego ponad 35 milionów osób miesięcznie. Każdego dnia odbywa się ponad 100 milionów rozdań. Oczywiście raczej nie są to typowi gejmerzy – zapewne pewną część tych liczb generują znudzeni pracownicy skazani na ośmiogodzinne ślęczenie przy biurku. Jak na trzydziestoletnią grę to jednak naprawdę dobry wynik.

Obecnie Microsoft Solitaire można pobrać na Windowsa za pomocą sklepu z aplikacjami Microsoft Store. Firma zachęca do pobicia rekordu największej liczby rozdań Pasjansa w ciągu jednego dnia. W tym celu utworzyła na dziś – 22 maja – specjalne wydarzenie. Jeśli macie chwilę, możecie dołożyć własną cegiełkę (albo raczej: kartę) do tego rekordu! Więcej szczegółów znajdziecie na facebookowym profilu Microsoft Solitaire.

źródło: Microsoft dzięki The Verge