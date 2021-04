Wydanie OneDrive w wersji 64 bit zajęło Microsoftowi jedynie 14 lat

Trudno powiedzieć, czy ktokolwiek czekał na wydanie aplikacji OneDrive’a w wersji 64 bit od czasu powstania tej usługi, ale jeśli tak, to się doczekał.

64 bity to przecież standard

Aż dziwne, że dopiero teraz Microsoft ogłasza dostępność OneDrive dla desktopów w wersji 64 bit. W końcu pierwszy Windows w tej opcji pojawił się w 2003 roku, a w 2007 roku poznaliśmy OneDrive’a – magazyn plików w chmurze, który synchronizował się z klientem dostępnym domyślnie w systemie. Od tamtej pory wciąż działał on jako program 32-bitowy. Minęło sporo czasu.

Na blogu społeczności Microsoftu pojawiła się krótka notka informująca o pojawieniu się nowej wersji aplikacji OneDrive. Przechodząc do 64-bitowej edycji programu, będziemy mogli liczyć na lepsze działanie klienta.

Wiemy, że była to długa oczekiwana i często wspominana przez fanów funkcja. Cieszymy się, że możemy ją udostępnić w programie wczesnego dostępu.

Co zmienia OneDrive 64 bit? Microsoft nie wdaje się w szczegóły. Wiadomo tyle, że nowa wersja programu będzie miała dostęp do większej ilości zasobów niż jej 32-bitowy poprzednik. Pomoże to lepiej zarządzać plikami, zwłaszcza tymi o większej „wadze”.

Jak pobrać OneDrive 64 bit?

Jak z dumą ogłasza Microsoft, 64-bitową wersję OneDrive można już pobierać na komputery z systemem Windows (x64, rzecz jasna), będąc użytkownikiem z kontem służbowym, szkolnym lub osobistym.

Producent oprogramowania nie zaleca instalacji nowego OneDrive’a na komputerach z procesorami ARM64, takimi jak Surface Pro X. W wypadku użytkowników takich urządzeń, lepiej będzie, jeśli pozostaną oni przy wersji 32-bitowej.