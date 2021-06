Nareszcie! W Mass Effect Edycja Legendarna wybierzemy polskie napisy

Powrót przygód komandora Sheparda w Mass Effect Edycja Legendarna okazał się bardzo udany. Największą bolączką w przypadku polskich graczy okazał się brak możliwości wyboru języka napisów, niezależenie od dubbingu. Za sprawą najnowszej łatki, która już jest dostępna na PC i konsolach, problem ten został rozwiązany.

Ciężko w to uwierzyć, że od premiery ostatniej części Mass Effect minęło już prawie 9 lat. Pomysł przywrócenia do życia trylogii za sprawą remastera okazał się niemalże strzałem w dziesiątkę. Nasza recenzja Mass Effect Edycja Legendarna pokazała, że uniwersum niespecjalnie się zestarzało, a sprytne i delikatne modyfikacje wprowadzone przez BioWare do pierwszej części gry, pozbawiły jej archaizmu, który tytuł zdążył nabrać przez 14 lat od pierwotnej premiery.

Mass Effect Edycja Legendarna i rozwiązane kwestie lokalizacyjne

W zasadzie największą bolączką remastera okazał się absurdalny wybór w kwestii lokalizacji gry. W przypadku wszystkich trzech części trylogii gra nie pozwalała osobno wybrać języka ścieżki dźwiękowej oraz napisów, jakie były wyświetlane na ekranie. W przypadku ME1 i ME2 dostępna była pełna polska wersja językowa, natomiast w ME3 była to już tylko wersja kinowa. Pokonując kolejne części trylogii, wyraźnie czuć było brak spójności.

Teraz swobodnie wybierzemy polskie napisy i angielski dubbing w pierwszej części trylogii (fot. Tabletowo.pl)

Za sprawą najnowszej czerwcowej aktualizacji, ten problem został rozwiązany. Od teraz w opcjach znajdziemy dwa osobne ustawienia języka dialogów i napisów. Oprócz tego łatka skupia się na poprawie kilku pomniejszych błędów, jak i wprowadzeniu lepszego balansu rozgrywki za sprawą zmniejszenia liczby dostępnych kredytów przy przenoszeniu postaci do kolejnych części gry.

Wprowadzone zmiany w ramach czerwcowej łatki:

Ogólne

Angielski język dialogów można teraz wybrać niezależnie od języka napisów.

Rozwiązano problemy z odblokowywaniem niektórych osiągnięć/trofeów, takich jak tych z cyklu Romantyzm czy zliczających zabójstwa.

Poprawiono prerenderowane przerywniki, które po ostatniej aktualizacji stały się ciemniejsze niż powinny.

Bezprzewodowe zestawy słuchawkowe i urządzenia nie powodują już problemów z aplikacją startową na Xboksie.

Poprawiono działanie gry, m. in. na Virmirze, na PC w różnych konfiguracjach.

Usunięto problem występujący na PC, przez który niestandardowe znaki w nazwie użytkownika systemu operacyjnego nie pozwalały na uruchomienie gry. Usunięto zależność aplikacji startowej od zestawu poleceń AVX.

Wprowadzono inne drobne zmiany i poprawki, usuwając m. in. kilka błędów prowadzących do awarii gry.

Mass Effect

Usunięto błąd uniemożliwiający graczom osiągnięcie maksymalnego poziomu.

Usunięto błąd, przez który ekwipunek Widmo – sprzęt mistrzowski poziomu VII był niedostępny.

Różne poprawki systemu zderzeń.

Usunięto błąd uniemożliwiający interakcję z obiektami.

Zmniejszono poziom głośności na ekranach wczytywania przekaźników masy.

Poprawiono animację oczu postaci męskich w niektórych scenach.

Mass Effect 2

Zmniejszono nieco intensywność mgły na Illium.

Usunięto błąd, przez który oczy postaci na koniec DLC „Nadzorca” były niezamierzenie czerwone.

Zmniejszono do 100 tys. maksymalny limit kredytów, które można przenieść z Mass Effect do Mass Effect 2, żeby zapewnić lepsze wyważenie rozwoju postaci na wstępnym etapie gry. Maksymalny limit kredytów do przeniesienia odpowiada teraz wartości użytej w oryginalnej grze. Opłaty za pośmiertne zarządzanie środkami są wysokie! To też świetny sposób na unikanie podatków.



Mass Effect 3

Rozwiązano problem powodujący nieodtwarzanie niemieckich i włoskich dialogów w DLC „Cytadela”.

Usunięto błąd, przez który niektóre kluczowe postacie nie pojawiały się zgodnie z oczekiwaniami w DLC „Cytadela”.

Łatka jest już dostępna do pobrania na PC jak i konsolach.