Mapy Google i Android Auto otrzymują długo wyczekiwaną funkcję

Google po cichu dodało wyczekiwaną przez wiele osób funkcję do Map Google na urządzenia z systemem Android (a tym samym dostępną również w Android Auto), umożliwiającą użytkownikom zmianę języka w aplikacji na inny niż ten w smartfonie.

Google pozwala na zmianę języka bezpośrednio w aplikacji

Do tej pory wszyscy użytkownicy Androida byli zmuszeni do korzystania z Map Google w tym samym języku, co ten ustawiony na urządzeniu. Oczywiście niekoniecznie było to najwygodniejsze, szczególnie dla tych, którzy mieszkają za granicą (lub są zmuszeni do korzystania z telefonu w języku obcym), ale chcą, aby ich telefon ogólnie wyświetlał tekst w języku polskim.

Wygląda na to, że Google w końcu usłyszało ich opinie, dzięki czemu ostatnia aktualizacja wprowadza nową sekcję na ekranie Ustawienia, w której użytkownicy mogą zmienić język w aplikacji.

(żródło: google.com)

Wszystko, co musicie zrobić, to uruchomić aplikację, dotknąć zdjęcia profilowego w prawym górnym rogu i przejść do ekranu konfiguracji Map Google. Po aktualizacji powinniście zobaczyć nową opcję o nazwie Język aplikacji, a jej dotknięcie pozwoli wybrać jeden z blisko 80 języków.

Wymagane jest wówczas ponowne uruchomienie aplikacji, aby zapisać zmiany i włączyć nowy język w interfejsie Map Google.

Nowa funkcja będzie dostępna dla wszystkich dopiero za jakiś czas

Zgodnie z raportami, nowa funkcja jest stopniowo wprowadzana na urządzenia użytkowników na całym świecie. Innymi słowy, niektórzy otrzymają opcję zmiany języka aplikacji od razu po pobraniu aktualizacji, za to inni będą musieli poczekać trochę dłużej.

Po wejściu w sekcję „Ustawienia”, opcja zmiany języka aplikacji powinna być widoczna na szczycie listy.

Jak to zwykle bywa, również tutaj Google nie podało oficjalnej daty uruchomienia tej funkcji, więc nikt nie zna konkretnej daty, kiedy zostanie osiągnięta jej ogólna dostępność u wszystkich użytkowników.

Oczywiście, biorąc pod uwagę, że amerykańska firma włącza tę funkcję osobno dla każdego urządzenia, niewiele można zrobić, aby uzyskać ją wcześniej. Wszystko udostępniane jest bowiem w ramach stopniowego wdrażania, więc nowe opcje językowe zostaną udostępnione większej liczbie użytkowników, gdy będą całkowicie gotowe.

Czy wy również należeliście do grona osób czekających na opcję zmiany języka Map?