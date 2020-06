Ruszyła wielka loteria Visa. Czeka na Was ponad 52 tysiące nagród

Płacenie kartą za zakupy jest nie tylko wygodne, ale też znacznie szybsze niż w przypadku gotówki. Wystarczy przyłożyć kartę do terminala (lub ją do niego włożyć, jeśli ktoś nie korzysta z funkcji zbliżeniowej) i rachunek po chwili jest opłacony – nie trzeba szukać drobnych i martwić się, że kasjer(ka) zapyta, czy może być winny/a grosika. Posiadacze kart Visa mają teraz kolejny powód, aby jeszcze częściej korzystać z posiadanego przez siebie plastiku.

Karty płatnicze są na tyle wszechstronne, że można nimi płacić nie tylko w sklepach stacjonarnych, ale też internetowych. Co więcej, ich posiadacze mogą dodać je do cyfrowych usług płatniczych, jak Google Pay czy Apple Pay, i regulować należności za pomocą smartfona lub/i smartwatcha bądź opaski sportowej.

Mieszkańcy Polski bardzo chętnie płacą kartami, a teraz dodatkowo użytkownicy plastików wydanych przez Visa mogą wziąć udział w loterii, w której do wygrania są aż 52 tysiące nagród. Wystarczy się tylko zarejestrować, aby o nie zawalczyć.

Wielka loteria Visa. Do wygrania ponad 52 tysiące nagród

Jeżeli posiadacie kartę Visa i chcielibyście wziąć udział w wielkiej loterii, powinniście zarejestrować ją na dedykowanej stronie (trzeba podać adres e-mail, numer telefonu i karty płatniczej oraz zaznaczyć wymagane oświadczenia). To wszystko – później po prostu korzystacie z niej tak, jak do tej pory. Każda płatność to jeden los w loterii, ale jeśli zrobicie zakupy w sklepach sieci Żabka lub na platformie AliExpress, to wówczas zdobędziecie aż dwa losy.

Zgłoszenia przyjmowane są do 30 czerwca 2020 roku. Nagrody losowane są co tydzień (15/19/26.06 i 03/10.07), a do wygrania jest 17,5 tysiąca kodów rabatowych o wartości 5 USD do wykorzystania na platformie AliExpress oraz 35 tysięcy e-voucherów na odbiór przekąsek Haps w dowolnym sklepie sieci Żabka. Najciekawsza jest jednak nagroda główna – najwięksi szczęśliwcy mogą wygrać jeden z pięciu samochodów marki Toyota Corolla TS Kombi.

Na koniec, gwoli ścisłości, dodam jeszcze, że do udziału w loterii upoważniają również płatności wykonane za pomocą smartfonów i wearables oraz innych urządzeń (dotyczy Apple Pay), nie tylko fizyczną kartą plastikową. Osoby biorące udział w loterii muszą mieć skończone 18 lat.

Regulamin loterii promocyjnej pod nazwą „Loteria Visa 2020”

Źródło: informacja prasowa